Bắt kẻ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Đà Nẵng

Ngày 4/5, Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết đã có công văn gửi các phòng chuyên môn, Công an quận Liên Chiểu đề nghị phối hợp đưa Trần Văn Nhã (SN 1988, trú xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định) từ xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang) đến cách ly y tế tại khu ký túc xá phía Tây Đà Nẵng (quận Liên Chiểu).

Nhã là đối tượng nhập cảnh trái phép vừa bị Công an xã Hoà Bắc phát hiện, bắt giữ vào 18h30 ngày 4/5.

Nhã khai, ngày 20/10/2020 xuất cảnh sang Lào làm việc. Đến ngày 29/4 thì nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lẩn trốn tại xã Hoà Bắc đến khi bị bắt giữ.

Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát cách ly tại khu Ký túc xá phía Tây. Đồng thời, chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận này ban hành quyết định cách ly đối với đối tượng trên, bố trí phân khu riêng biệt, tách biệt đối với khu vực cách ly đối tượng F1.