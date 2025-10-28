Chiều 28/10, Công an TP.HCM bắt giữ Trần Minh Tân (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trần Minh Tân thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cơ quan công an, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, Tân giả vờ vào sạp hàng tại chợ Bình Điền (phường Bình Đông) để mua hàng. Sau khi quan sát, Tân giật túi tiền của một chủ sạp rồi bỏ chạy. Trong túi tiền có khoảng 100 triệu đồng.

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, Tân rút ra một vật giống súng để đe dọa. Tuy nhiên, do nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đối tượng đã vứt lại túi tiền và trốn vào bãi đất trống gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an TP.HCM) truy bắt tên cướp.

Đến khoảng 9h20 phút, lực lượng chức năng đã bắt được Trần Minh Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 1 khẩu súng nhựa và 1 con dao.

Làm việc với cơ quan công an, Tân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả rồi chạy xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp.

Công an phường Bình Đông tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.