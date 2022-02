Bắt kẻ đột nhập công sở, khoắng nhiều dây chuyền nhẫn vàng

Đối tượng Đức.

Ngày 28/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1989, quê Đông Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Hà Cầu (Hà Đông).

Trước đó, ngày 20/2, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo về việc một cơ quan Nhà nước trên đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu bị trộm đột nhập vào đêm 19/2.

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc bảo vệ trông giữ phía ngoài cổng, trời mưa rét, hệ thống camera chưa được lắp đầy đủ nên bị kẻ xấu lợi dụng đột nhập. Đối tượng này đã phá cửa 23 phòng làm việc và lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng cùng nhiều dây chuyền, nhẫn, thần tài bằng vàng.

“Đối tượng gây án một mình và đột nhập vào trụ sở cơ quan trên lúc 22h ngày 19/2 đến khoảng 4h ngày 20/2” – cơ quan công an cho biết.

Để tránh sự truy tìm và đánh lạc hướng cơ quan chức năng, tên trộm liên tục di chuyển bằng nhiều phương tiện đến Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Bến xe Gia Lâm (quận Long Biên) và khu vực Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai).

Rạng sáng 25/2, tổ công tác bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Văn Đức, thu giữ một số tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Đức có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.