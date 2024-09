Qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện một số đối tượng trong huyện cấu kết với đối tượng ngoài huyện để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên địa bàn.

Để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức, địa điểm hoạt động, xây dựng nhà điểm bán lẻ ma túy cho các người nghiện dưới dạng boong ke (gia cố 3 lớp cửa được khóa bằng loại khóa chống cắt và chống phá).

Đối tượng chủ mưu cầm đầu manh động và các đối tượng tham gia đều có tiền án, tiền sự về các loại tội phạm, sử dụng nhiều người cảnh giới, lắp đặt nhiều camera, nuôi 2 con chó béc giê để cảnh giới để hoạt động mua bán, cất giấu, vận chuyển trái phép các loại chất ma túy.

Xác định đây là điểm phức tạp về ma túy Công an huyện Lục Ngạn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để đấu tranh bắt giữ 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cụ thể:

Ngày 16/9/2024, Công an huyện Lục Ngạn thành lập 03 tổ công tác tấn công triệt phá điểm mua bán trái phép ma túy tại TDP Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn bắt giữ:

Phạm Thị Hải (tên gọi khác là Cua), sinh năm: 1983, trú tại: Tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

Nguyễn Văn Cường (Cường Chó), sinh năm: 1985, trú tại: thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, với quyết tâm cao triệt xóa đến cùng đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên địa bàn.

Ngày 17/9/2024, Công an huyện Lục Ngạn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh và Công an thị xã Việt Yên tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng là: Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1989 và Nguyễn Tiến Chung, sinh năm 1992 (Lực và Chung là hai anh em ruột) cùng trú tại TDP Chùa, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng Hải, Cường, Lực, Chung từ trái qua phải. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn

Tổng số lượng các chất ma túy thu giữ trong đường dây này với số lượng 1563 gam ma túy các loại. Trong đó thu giữ khoảng 6300 viên ma túy hồng phiến (1447gam Methamphetamine); 85,077 gam Heroin; 31,4 gam Ketamine; 19,8 kg pháo hoa nổ và số tiền giữ là 403.830.000đ (Bốn trăm linh ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng); 2 (hai) sổ tiết kiệm với tổng số tiền 490.000.000đ (Bốn trăm chín mươi triệu đồng), cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Hải, Cường, Lực, Chung.

Số tang vật thu giữ được trong vụ án. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và đối tượng đến Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chi Chi