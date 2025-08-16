Bắt giữ kẻ bóp cổ cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM

Tối 15/8, Công an phường Tân Uyên, TP.HCM bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi gây rúng động trên địa bàn.

Nghi phạm được xác định là gã đàn ông 62 tuổi, sống gần nhà nạn nhân. Tại cơ quan công an, hắn ta thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân bằng cách bóp cổ, lấy gối đè lên mặt.

Bước đầu, động cơ gây án được cho là do nợ nần, sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

(Ảnh chụp màn hình từ camera gia đình).

Trước đó, sáng cùng ngày, một gia đình tại phường Tân Uyên phát hiện cụ bà 80 tuổi tử vong trên ghế xếp. Cho rằng cụ lớn tuổi qua đời, gia đình không trình báo công an.

Tuy nhiên, khi trích xuất camera, gia đình mới hoảng hồn phát hiện cụ bà bị sát hại.

Cụ thể, hình ảnh camera cho thấy, vào 19h30 ngày 14/8, cụ bà đang ngồi xem tivi trên ghế xếp. Lúc này, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến tới từ phía sau, bóp cổ cụ bà.

Thấy nạn nhân vùng vẫy, kẻ này dùng chiếc gối đè lên mặt. Cụ bà bất tỉnh ngay sau đó. Gây án xong, hung thủ rút dây cáp tivi rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay lập tức gia đình đã trình báo công an địa phương sau đó.

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ án.