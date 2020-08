Bắt giam nhóm thanh niên đưa 300 người vượt biên ra nước ngoài trong suốt 5 năm

Ngày 17/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Linh (26 tuổi, trú xã Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa), Bùi Văn Lưu (27 tuổi) và Hoàng Thanh Tuấn (25 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).



Công an thông tin, trước đó Linh từng có thời gian lao động tại Trung Quốc. Tháng 5 vừa qua, Linh về nước.

Biết một số người có nhu cầu tìm việc làm nên Linh thông qua mạng xã hội đã liên lạc với nhóm 6 thanh niên ở Nghệ An. Linh hứa sẽ đưa những thanh niên này sang Trung Quốc làm việc với chi phí 10 triệu đồng/1 người, mà không cần giấy tờ, thủ tục nào.

3 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: H.V.).

Ngày 19/7, Linh gọi xe taxi đưa 6 người ra bến bắt xe đi Cao Bằng, rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xe vừa đi được một đoạn thì nhóm đối tượng bị Công an TP. Vinh bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai từ năm 2015 đến nay, nhóm của Linh đã đưa hơn 300 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong vụ án này, Linh giữ vai trò cầm đầu đường dây. Những đối tượng khác đều giúp sức cho Linh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra làm rõ.