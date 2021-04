Bắt Giám đốc bệnh viện nghi liên quan án giết người phụ nữ: Bước đầu xác định nguyên nhân

Tin từ báo Ấp Bắc điện tử cho biêt, ông Nguyễn Văn Ngưu (sinh năm 1964, ngụ phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) cùng 3 nghi phạm bị bắt giữ vào ngày 8/4.

Những người trên bị bắt giữ liên quan việc bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), bị 2 thanh niên đâm tử vong khi đang đi trên đường.



Báo Công an nhân dân dẫn kết quả điều tra của công an cho biết, tối 11/3, Công an an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin xảy ra vụ án nghi vấn giết người trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Nạn nhân là bà Mười.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt (Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Lộc (Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) làm Trưởng ban.

Đến ngày 8/4, Ban chuyên án đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm của ông Nguyễn Văn Ngưu và các đồng phạm.

"Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái. Các đối tượng đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra", phóng viên Cù Dzĩnh/báo Công an nhân dân thuật lại.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án. Ảnh: Người lao động

Theo báo Người lao động, trong vụ án này, các đối tượng bị bắt cùng ông Ngưu là: Huỳnh Đức Trọng (tức Trọng mát, SN 1984), Lê Quốc Đạt (Hu Gô, SN 1987), cả hai cùng ngụ huyện Cai Lậy; Nguyễn Ngọc Hậu (Hậu Mã Voi, SN 1996; ngụ huyện Cái Bè).

Nguồn trên thuật lại, đêm khuya 11/3, bà Võ Thị Mười điều khiển xe máy chở ông Trần Văn Đ. (ngụ huyện Cái Bè) từ huyện Cái Bè về Cai Lậy trên Quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, bà bị 2 thanh niên chạy xe máy cùng chiều từ phía sau dùng vật nhọn đâm vào bụng. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Ngưu. Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)