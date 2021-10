Bắt gặp vật thể lạ có đầy mắt quanh thân, nhóm bạn chụp hình kỷ niệm rồi bỏ đi: Lúc nhận ra nó là gì mới tiếc hùi hụi!

Trang tin Chu Châu vào ngày 29 tháng 9 có đưa tin về việc nhóm thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh huyện Viêm Lăng trong lúc đi dã ngoại tại Thần Nông Cốc đã vô tình phát hiện ra vật thể kỳ dị tại khu vực này. Thứ này trông giống như một bông hoa có màu đỏ tươi như máu, có đầy mắt gắn quanh thân.



Quan sát kỹ, bông hoa này không mọc trên cành mà trồi lên từ mặt đất. Hơn nữa, bông hoa có hình dáng rất kỳ dị, 3 cánh hoa dày dặn, bao bọc và nâng đỡ cho lõi hoa. Bên trên lõi hoa gắn đầy những hạt với phần bên dưới màu trắng, trên có màu đen, tựa như những con mắt.

Bông hoa lạ này có màu đỏ như máu, trên thân còn mọc đầy con mắt. (Ảnh: Kknews)

Khi phát hiện ra bông hoa kỳ dị này, cả nhóm bị một phen hoảng hốt. Sau khi trấn tĩnh lại, họ cảm thấy bông hoa này rất thú vị nên đã chụp ảnh lại để nhờ người xác định danh tính của nó.



Ra khỏi Thần Nông Cốc, cả nhóm đã được quản lý khu danh thắng – Quách Trung Lâm cho biết, bông hoa thực chất là quả của cây nhương hà, hay còn gọi là gừng dại.

Đây là cây bản địa của các tỉnh như An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quý Châu, Vân Nam của Trung Quốc. Tại Việt Nam, cây nhương hà cũng được tìm thấy tại Đồng Văn, Hà Giang.

Hóa ra bông hoa kỳ dị chỉ là quả của cây nhương hà quý hiếm mọc trong rừng. (Ảnh: Kknews)

Hoa của cây nhương hà có màu vàng, phần quả có vỏ ngoài màu đỏ và hạt đen nằm trong lớp áo màu trắng. Cụm hoa chưa nở và chồi cây non của nhương hà được dùng làm thức ăn và làm thuốc ở Trung Quốc. Người dân coi nó là loại cây quý hiếm và có giá trị cao.



Chồi lá non và chồi cây non thường được thu hoạch vào mùa xuân. Còn mùa thu hoạch cụm hoa chưa nở là cuối hè đến đầu thu. Người ta thường thu hoạch cả cụm hoa non khi nó chưa trồi lên mặt đất để làm thức ăn.

Tại Trung Quốc, cụm hoa chưa nở và chồi cây non của nhương hà được dùng như thức ăn và thảo dược. (Ảnh: Kknews)

Tại Trung Quốc, loại thực vật được sử dụng từ thời nhà Tống. Lịch sử của việc phát hiện và thu hoạch loại cây này cũng đã được hơn 1.000 năm. Nó cũng là một loại đặc sản nổi tiếng của người dân địa phương có loài cây này phát triển.



Nhương hà không chỉ dùng làm thực phẩm mà còn giá trị y học rất cao. Rễ của nó có thể dùng dược liệu giúp tiêu sưng, lưu thông khí huyết và chữa bầm tím, viêm phổi, mề đay, đau nhức. Ngoài ra, rễ của nó rất hiệu quả trong việc chữa kinh nguyệt không đều cho phụ nữ.