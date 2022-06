Bắt gặp ngôi sao Dương Tử Quỳnh dạo phố cùng "bạn trai tin đồn"

Theo Sina, mới đây, ngôi sao Kung Fu Dương Tử Quỳnh bị cư dân mạng phát hiện khi đang đi mua sắm trên đường phố ở nước ngoài.



Dương Tử Quỳnh diện vest và quần skinny jeans. Một cư dân mạng đã chụp được bức ảnh và đăng tải trên trang cá nhân. Bài đăng sau đó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh, người nam đi cùng Dương Tử Quỳnh là nam diễn viên hài nổi tiếng Ronny Chieng Qian Xinyi. Dương Tử Quỳnh hôm đó mặc vest và quần jean bó, rất giản dị khác hẳn với hình tượng nữ chính của cô trên phim

Ronny Chieng là nam diễn viên hài gốc Malaysia, Chieng từng diễn chung với nam diễn viên Trevor Noah vào năm 2013 trong một buổi festival hài kịch tại Melbourne, Úc.

Hai năm sau, anh tham gia trở thành một diễn viên của chương trình hài The Daily Show, đài Comedy Central. Đây được xem là lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp nam diễn viên đi cùng ngôi sao Dương Tử Quỳnh.

Ngôi sao võ thuật Dương Tử Quỳnh vừa ra mắt bộ phim Phim hành động - kỳ ảo Everything Everywhere All at Once khai thác các thông điệp về tình thân, gia đình . Phim đã nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm và được đánh giá là phim đa vũ trụ đáng để xem.