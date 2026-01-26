Ngày 26/1, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, ngụ xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.’

Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, Trung tá Triệu Ngọc Vinh, Thượng uý Phạm Văn Đồng, Thượng uý Trần Đức Lương thuộc Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng kiểm tra cư trú tại Khách sạn Bin Bin ở đường 73, Tân Hưng, TP.HCM.

Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ

Qua kiểm tra phát hiện một người đàn ông có có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, công an phát hiện người này tên là Nguyễn Duy Anh Vũ. Người đàn ông này đã bị Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào tháng 4/2025.

Tuy nhiên, Nguyễn Duy Anh Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an đã ra quyết định truy nã. Theo Công an phường Tân Hưng, đây là một trong những kết qủa trong việc thực hiện Kế hoạch 137/KH-CATP của Công an TP.HCM về việc cao điểm “50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.