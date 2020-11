Bắt đối tượng kê gạch, trộm hàng loạt bánh xe ô tô ở Nghệ An

Ngày 6/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú xóm 10, xã Xuân Tường, Thanh Chương) để điều tra vì liên quan đến trộm hàng loạt bánh xe ô tô trên địa bàn thành phố Vinh và TX. Cửa Lò (Nghệ An).



Trước đó, thời gian qua trên địa bàn Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò liên lục xảy ra các vụ mất trộm bánh xe ô tô khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước thực trạng trên, công an các địa phương đã xác lập phương án đấu tranh.

Hàng loạt xe ô tô ở thành phố Vinh bị trộm bánh.

Sau 1 thời gian điều tra làm rõ, công an xác định Đặng Xuân Kỳ là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên nên tiến hành bắt giữ. Khoảng 20h ngày 5/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh đã bắt đối tượng Đặng Xuân Kỳ khi đang chạy xe 7 chỗ chở khách qua địa bàn xã Thanh Dương (Thanh Chương).

Sáng ngày 6/11, lực lượng chức năng đã khám xét nhà Kỳ ở xóm 10 (xã Xuân Tường) và phát hiện, thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

Tên trộm dùng gạch kê bánh rồi dùng kích tháo ra mang đi bán. Trong ảnh là xe bán tải ở phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò) bị trộm tháo bánh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để hoàn tất hồ sơ vụ việc.