Bắt cóc và hiếp dâm bé gái gần 2 thập kỉ, cặp vợ chồng nhận bản án cực 'khủng'

VỤ MẤT TÍCH ĐAU LÒNG



Vào ngày 10/6/1991, cô bé Jaycee Lee Dugard, 11 tuổi đang đi bộ băng qua ngọn đồi trước nhà để bắt xe buýt đi học, khi vừa đến đường lớn thì bỗng dưng có một chiếc xe ô tô màu xám tiến tới gần. Chiếc xe dừng lại, có một người đàn ông kéo cô bé vào trong và đồng thời dùng súng đe dọa Jaycee.

Theo lời kể của cô bé thì hắn ta đã khiến cô bé sợ điếng người và cảm tưởng như đã bị chuốc mê khiến toàn bộ cơ thể bị tê liệt tạm thời.

Jaycee Lee Dugard - 11 tuổi, mất tích năm 1991. Ảnh. BBC

Ngày 10/6/1991 là ngày mà cả gia đình ông Carl Probyn (bố dượng của Jaycee) bắt đầu chuỗi ngày ác mộng kéo dài. Probyn nói: "Tôi thấy họ cố kéo con bé vào xe và muốn bắt cóc nó nhưng tôi không kịp đến cứu con. Đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận".



Gia đình của Jaycee khi phát hiện ra con gái mình mất tích thì đã lập tức gọi báo cho 911- tổng đài cứu trợ khẩn cấp tại Mỹ. Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn được bắt đầu, các nhà chức trách tìm đủ mọi cách để mong có được chút ít thông tin của Jaycee. Tuy nhiên, mọi thứ đều bặt âm vô tín.



Hôm ấy, vợ của ông, bà Terry sống tại quận Cam, bang California, Mỹ đã rời nhà đến phía Bắc Cali vào lúc 6 giờ sáng để tham dự lễ trưởng thành của con gái lớn.

"Vợ tôi bị sốc nặng khi nghe tin", Probyn nói về vợ của mình. "Lúc đầu cô ấy có vẻ vẫn còn bình tĩnh nhưng sau đó thì không còn được như vậy nữa".

Họ đã điên cuồng tìm kiếm con của mình, bà Terry thậm chí đã lên truyền hình khóc lóc, cầu xin họ trả lại con nhưng tất cả đều vô vọng.

Mẹ của Jaycee khóc ròng rã khi biết chuyện. Ảnh: Goalcast

SỰ THẬT VÔ TÌNH BỊ TIẾT LỘ CHỈ VÌ SỰ KHOE MẼ

Ngày 27/8/2009, Jaycee Lee Dugard - người mất tích vào 18 năm trước tại thành phố South Lake Tahoe, bang California đã được tìm thấy. Danh tính của Jaycee Lee Dugard được tiết lộ khi cô đi cùng với Phillip Garrido đến trường Đại học U.C Berkeley.

Người đàn ông bắt cóc Jaycee tên là Phillip Garrido và kẻ đồng phạm chính là vợ hắn bà Nancy Garrido.

Phillip Garrido - kẻ bắt cóc và hiếp dâm. Ảnh: ABC News

Vợ ông - bà Nancy Garrido, kẻ đồng lõa cho chồng phạm tội. Ảnh: ABC News

Theo như chia sẻ từ nhân chứng là hai nữ sĩ quan cảnh sát, Ally Jacobs and Lisa Campbell cho biết: "Phillip Garrido bị ảo tưởng rất nặng, hắn gặp chúng tôi tại khuôn viên của trường Đại học Berkeley với mục đích là muốn được chủ trì và tổ chức một sự kiện đặc biệt chưa bao giờ có. Hắn bảo rằng chắc chắn mọi người sẽ thích điều mà hắn chia sẻ bởi vì đó là điều mà cả chúng tôi và cả thế giới đều đang rất muốn biết.

Sau đó, tôi chỉ tình cờ quay lại phía sau thì thấy hai cô gái trẻ đang đứng bên ngoài cửa văn phòng nên tôi có hỏi hắn đó là ai thì hắn bảo đó là con gái của hắn. Vậy nên tôi đã mời họ vào văn phòng ngồi tuy nhiên đáp lại lời tôi không phải là sự hào hứng hay lời cảm ơn mà hai cô gái chỉ muốn giữ nguyên vị trí đang đứng ngoài ấy thôi, họ có vẻ sợ sệt.

Tôi nhận ra hình như có điều gì đó bất thường ở đây và khi nhìn sang Phillip tôi thấy hắn vẫn cứ tiếp tục tâm huyết với những lời hắn đang nói dở nhưng hai cô gái ấy thì không hề hứng thú. Tôi đã gọi hai đồng nghiệp của mình đến và bảo họ hãy vờ như rất hứng thú với những điều Phillip nói nhằm đánh lạc hướng hắn, khiến sự chú ý của hắn chỉ được tập trung vào câu chuyện dài luyên thuyên mà hắn đang kể thôi.

Trong thời gian đó, tôi đến gặp hai cô gái trẻ, bảo họ đi theo tôi và hãy chia sẻ bất kỳ thông tin gì mà họ biết về Phillip Garrido. Nhưng vì quá sợ hãi họ chỉ giữ im lặng và lắc đầu nên chúng tôi đành vội vàng tìm kiếm thông tin của hắn, rốt cục hắn là ai. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm chúng tôi thật sự sốc khi biết được rằng đó chính là một tên tội phạm tình dục đã từng phạm tội nhưng đang được tạm tha".

VÉN BỨC MÀN VỀ CUỘC ĐỜI THẬT CỦA JAYCEE TRONG SUỐT 18 NĂM

Jaycee phải sống dưới cái tên Allissa do Phillip đặt ra kể từ khi bị bắt cóc. Theo như chia sẻ của cơ quan chức năng thì cô ấy đã bị giam giữ suốt nhiều năm tại sân sau nhà của Phillip Garrido - nơi cách nhà của nạn nhân chỉ tầm 193 km.

Căn nhà sau của Phillip Garrido, nơi hắn đã giam cầm Jaycee suốt 18 năm. Ảnh: Reuters

Theo lời của phó cảnh sát trưởng Fred Kollar chia sẻ trong buổi họp báo về vụ việc: "Jaycee bị giam cầm tại căn nhà ở Antioch, bang California. Kể từ ngày cô bé bị bắt cóc và đưa đến đây thì không có bất kỳ một người hàng xóm nào quanh đó biết đến sự tồn tại của Jaycee".

Kollar mô tả: "Cái "nhà bí mật" ấy nằm trong một khoảng sân sau rộng lớn, trông có vẻ như đã được sắp xếp từ trước để sẵn sàng cô lập nạn nhân với bất kỳ liên lạc nào từ bên ngoài. Cánh cửa chính để dẫn đến khu sân vườn ấy được dựng bởi một hàng rào tầm 2 mét và bao phủ với các cây cao và một tấm bạt rộng".

Jaycee bị cưỡng hiếp trong suốt nhiều năm bởi Phillip. Cô bị buộc phải làm mẹ lần đầu tiên khi mới 14 tuổi và lên chức lần hai chỉ 4 năm sau đó. Bố của bọn trẻ không ai khác đó chính là ông Phillip Garrido.

Jaycee khó khăn hồi tưởng lại: "Tôi thực sự hoảng sợ. Khi bị bắt cóc lên xe, họ giấu tôi dưới một tấm chăn và vứt tôi ở băng ghế sau. Điều kinh tởm hơn đó là người ngồi bên cạnh tôi lại là vợ của hắn - kẻ đồng lõa cho hắn phạm tội. Họ cười lớn và bảo rằng không tin những gì vừa mới xảy ra".

"Tôi nhớ tôi đã hét khản cả cổ nhưng cuối cùng không có gì thay đổi, chẳng ai cứu giúp tôi cả. Về đến nhà hắn bắt tôi đi tắm cho sạch sẽ sau đó đã cưỡng hiếp tôi. Còn vợ hắn đứng bên ngoài cửa để canh chừng".

Jaycee vẫn còn run bần bật khi nhắc đến quá khứ: "Tôi thậm chí còn không biết thế nào được gọi là mang thai, tôi chỉ thấy mình bị tăng cân, sau đó hắn bảo tôi đã có bầu. Khi tôi đau đẻ, họ không cho tôi đến bệnh viện mà chỉ bảo hãy chịu đựng đi sau đó để họ đỡ đẻ vì họ biết cách đỡ đẻ sau khi vừa mới xem hướng dẫn trên Youtube. Thật là ác độc".

Kollar cho biết Jaycee và hai đứa trẻ sống trong một cái lán lớn được cách âm và chỉ có thể được mở từ bên ngoài. Ngoài ra, trong sân còn có hai cái lều để 3 mẹ con họ ở.

Nơi 3 mẹ con Jaycee sinh sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ảnh: ABC News

Năm 2011, Jaycee Lee Dugard chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng mà cô đã phải chịu đựng trong 18 năm. Ảnh: ABC News

Họ đã thao túng Jaycee về mọi mặt, hoàn toàn cô lập cô bé với thế giới bên ngoài. Sau khi Jaycee sinh con thì tụi nhỏ không được phép gọi Jaycee bằng mẹ và họ gieo rắc vào đầu cô bé rằng thế giới ngoài kia rất nguy hiểm vì chỉ toàn những kẻ phạm tội cướp bóc, hiếp dâm, chỉ có ở tại căn nhà này mới an toàn. Tuy nhiên, Jaycee biết không có nơi an toàn nào mà lại toàn là đau khổ và bí bách như thế này.

Trong đoạn phỏng vấn với ABC News, Jaycee chia sẻ: "Khi có các con, tôi đã biết rằng thì ra tôi sẽ không còn cô đơn. Bằng những ký ức còn sót lại khi mới chỉ học tới lớp 5, tôi đã cố gắng dạy con tụi trẻ về bảng chữ cái, dạy cho chúng nó cách chơi và học. Ít ra làm như vậy khiến tôi thấy đỡ tủi thân hơn. Từng giờ từng phút từng giây tôi rất nhớ mẹ và gia đình của mình"

Ngày 27/8/2009, Jaycee hạnh phúc khi được đoàn tụ với mẹ - bà Terry Probyn. Ảnh: ABC News

BẢN ÁN KHỦNG CHO KẺ BỆNH HOẠN

Trước đó vài năm, Phillip Garrido đã từng bị triệu tập đến Sở Cải chính và Phục hồi California (The California Department of Corrections and Rehabilitation) sau khi bị phát hiện có những hành động bất thường và đáng ngờ với trẻ em.

Từ năm 1991 đến 2009, các quan chức cảnh sát đã từng đến nhà hắn để kiểm tra tổng cộng tầm hơn 60 lần nhưng sau đó thì tất cả họ đều không tìm ra được bằng chứng để kết tội nên Phillip được tạm tha tuy nhiên hắn vẫn nằm trong diện cần có sự quan sát đặc biệt từ cảnh sát.

Lúc đầu khi bị bắt thì hắn khăng khăng mình vô tội vì nghĩ lần này chắc cũng như bao lần trước, mọi người sẽ không tìm ra được bất kỳ manh mối gì. Tuy nhiên, dưới sự tra khảo gắt gao và bằng chứng từ Jaycee cung cấp thì cuối cùng nghi phạm cũng đã chịu thừa nhận về hành vi phạm tội của mình bao gồm việc bắt cóc và hiếp dâm Jaycee khi cô bé mới 11 tuổi.

Phillip Garrido (trái) và vợ mình bà Nancy Garrido (phải) hầu tòa năm 2009. Ảnh: Reuters

Qua cuộc điều tra cho thấy hắn đã từng phạm tội cưỡng hiếp nhiều lần với nhiều bé gái khác nhau nhưng riêng trường hợp của Jaycee thì hắn đã mạnh tay hơn, nhẫn tâm ra tay bắt cóc, tước đoạt đi cuộc sống bình yên vốn có của Jaycee.

Tại buổi thẩm vấn, bà Nancy khai nhận chính bà là người đảm nhận nhiệm vụ quay các video lại cho chồng và các cô gái trẻ khi thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp.

Trong một video thẩm vấn, Nancy Garrido nói với nhà chức trách rằng cô là người đã quay tầm 10 - 20 video lúc các cô gái trẻ thực hiện các hành vi tình dục với chồng mình. Ảnh: ABC News

Sau khi bị tòa tuyên án, Phillip Garrido sẽ phải ngồi tù 431 năm còn vợ ông sẽ phải ngồi tù 36 năm.



Theo CBS, ABC News