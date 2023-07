Bắt 2 đối tượng liên quan vụ dùng súng cướp tài sản trong đêm

Trước đó, khuya ngày 15/7, trên tuyến Quốc lộ N2 thuộc ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), chị N.T.T., sinh năm 1994, ngụ ấp Kinh 9, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) chạy xe mô tô một mình hướng từ huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) về huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) thì bị 2 đối tượng đi xe mô tô cùng chiều phía sau vượt lên ép xe khiến chị T. té ngã.

Sau đó, đối tượng dùng súng đe dọa, cướp tài sản của chị T., gồm: 1 điện thoại di động, 1 vòng cổ, 1 thẻ ngân hàng và 1 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát về hướng huyện Tân Thạnh, (tỉnh Long An).

Hai đối tượng cướp tài sản của chị T.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Tháp Mười đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an tỉnh Long An triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây án.

Đến 16 giờ ngày 18/7, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại 2 nhà trọ trên địa bàn huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), gồm: Lâm Thượng, sinh năm 2003, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) và Võ Văn Đặng, sinh năm 2003, ngụ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Qua làm việc, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng công an thu hồi 1 điện thoại di động, 1 khẩu súng nhựa, 1 xe mô tô (dùng đi cướp tài sản) và 1 chiếc vòng đeo cổ mà đối tượng đã cướp của bị hại.

Chị T. trong clip phát tán trên mạng xã hội.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, khuya 15/7, chị T. một mình điều khiển xe máy đi từ Bình Dương về Kiên Giang để lo đám tang người thân.

Chị T. lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh đi huyện Tháp Mười, vừa đến đoạn thuộc xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười) thì bị tấn công khiến chị bị trầy xước vùng mặt, tay, chân...

Liên quan vụ việc này, trên mạng xã hội đăng tải clip dài gần 3 phút, ghi lại hình ảnh chị T. đẩy xe ghé vào quán cà phê ven Quốc lộ N2 cầu cứu nhờ giúp đỡ với nhiều vết thương trên người. Chị vừa khóc vừa cho biết đang trên đường về quê lo đám tang cho người thân thì bị cướp.

"Em đã van xin “tha cho em đi, em đi về thì tụi nó dọa: Tao bắn bỏ mày luôn á!”, chị T. kể trong clip.

Bức xúc trước sự việc, chủ quán đã ghi lại video và đăng tải lên mạng xã hội với mục đích để người đi đường cảnh giác khi lưu thông qua tuyến đường trên.

Trước đó, cũng trên tuyến quốc lộ N2, vào khuya ngày 1/7, một cặp vợ chồng khi di chuyển qua đoạn từ xã Đốc Binh Kiều (Tháp Mười, Đồng Tháp) đến xã Tân Ninh (Tân Thạnh, Long An) cũng bị hai kẻ lạ mặt đuổi theo dùng súng đe dọa, bắn hai phát đạn chì trúng nón bảo hiểm của người chồng và bắp chân của người vợ để cướp. Rất may người chồng đã kịp vọt xe máy chạy thoát được.