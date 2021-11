Bắt 10 người tấn công, làm 13 cán bộ công an bị thương

Ngày 23/11, tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ", làm 13 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.



Trong đó, lệnh bắt tạm giam đối với 10 người và cấm đi khỏi nơi cư trú 5 người.

Theo điều tra, ngày 30/10, khi lực lượng thi công công trình đặt cống tạm B3 trên kênh Cây Me (ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) thì có một nhóm 15 đối tượng đến ngăn cản, chửi bới, không cho thi công.

Các đối tượng chuẩn bị sẵn bình ga, đe dọa sẽ cho nổ khi lực lượng làm nhiệm vụ vượt qua dòng kênh. Công an thị xã Vĩnh Châu

Mặc dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, yêu cầu giải tán nhưng các đối tượng tiếp tục chống đối. Khi Công an thị xã Vĩnh Châu đi qua cầu Cây Me để triển khai phương án bảo vệ, các đối tượng dùng gậy gộc tấn công, không cho qua.

Không những thế, các đối tượng còn mang 2 bình gas 12 kg đặt tại điểm đặt cống dọa cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công. Vụ việc khiến 13 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Vĩnh Châu bị thương, trong đó có 2 cán bộ bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Tại cơ quan Công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật và có những yêu cầu đền bù không hợp lý, thông tin trên báo Công an nhân dân.

Theo UBND thị xã Vĩnh Châu, kênh Cây Me là kênh do Nhà nước quản lý. Trước đó, UBND thị xã Vĩnh Châu đã thống nhất cho nhà thầu bố trí đặt cống tạm trên con kênh này, mục đích nhằm để vận chuyển các thiết bị phục vụ công trình xây dựng nhà máy điện gió.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.