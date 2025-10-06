Barcelona thua với tỷ số không tưởng ở La Liga

Barcelona bước vào trận đấu này với ít nhiều áp lực do ở trận đấu sớm, Real Madrid đã giành chiến thắng để tạm chiếm ngôi đầu. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025, Lamine Yamal , cũng ảnh hưởng đáng kể tới thế trận của Barcelona.

Và đúng như lo ngại, các vị khách đã liên tiếp nhận những bàn thua. Phút 13, Alexis Sanchez đá penalty thành công và 20 phút sau, Isaac nhân đôi cách biệt cho Sevilla.

Không chấp nhận bị dẫn sâu, Barcelona đã tăng cường mặt trận tấn công. Tới phút bù giờ thứ 7 hiệp 1, Rashford gỡ lại 1 bàn với cú sút volley đẳng cấp đánh bại thủ môn Sevilla.

Sanchez toả sáng ở hiệp 1

Tưởng như bàn thắng này sẽ thắp lên hy vọng ngược dòng cho Barcelona thì hóa ra, nó là tất cả những gì họ có thể làm được trong trận đấu. Đúng là thế trận của Barcelona trong hiệp 2 áp đảo đối thủ nhưng họ vẫn liên tục đối diện với những nỗi lo khi Sevilla phản công rất sắc bén.

Phút 74, Barcelona đã đứng trước cơ hội vàng. Sau pha phạm lỗi của cầu thủ Sevilla, trọng tài cho các vị khách được hưởng phạt đền. Tuy nhiên “sát thủ” Lewandowski lại thực hiện cú đá không tốt. Anh đưa bóng đi chệch cột dọc. Không chỉ “giúp” Sevilla tiếp tục dẫn trước, Lewy còn khiến tinh thần thi đấu của đồng đội sụt giảm thấy rõ.

Và hệ quả là Barcelona nhận thêm 2 bàn thua nữa trong thời gian bù giờ. Chung cuộc, họ nhận thất bại thảm hại 1-4 trước Sevilla. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Catalan tại giải quốc nội ở mùa này và là trận thua thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần trên các sân chơi.

Chưa dừng lại ở đó, đây mới là lần đầu tiên trong năm 2025 đội bóng này trắng tay 2 trận liên tiếp. Rõ ràng, sự thiếu vắng Yamal đã tác động rất lớn tới Barcelona ở thời điểm hiện tại.