Barcelona suýt mất Yamal vào tay Bayern Munich

Lamine Yamal suýt chút nữa đã gia nhập Bayern Munich vào năm 2022.

Yamal được thừa nhận là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá sau những màn trình diễn ấn tượng trong 18 tháng qua cho Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 18, anh đã vô địch La Liga cùng Barca và thắng Euro 2024 cùng La Roja, và phía trước là một tương lai rực rỡ cho cầu thủ tốt nghiệp lò đào tạo La Masia này. Nhưng mọi thứ có thể đã khác rất nhiều, khi Yamal có thể đã rời Barcelona vào năm 2022.

Yamal gia nhập La Masia khi mới 7 tuổi, và vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất của Barca ra sân ngay từ đầu một trận đấu tại La Liga. Sau khi ghi tới 18 bàn thắng ở mùa giải trước, giá trị của anh sau đó đã tăng vọt. Nhưng trước chiến dịch đột phá của anh tại Nou Camp, Yamal được cho là đã nhận được một lời đề nghị khá hời từ một gã khổng lồ châu Âu khác, nhưng lời đề nghị này đã bị từ chối vào phút chót.

Theo tờ MARCA của Tây Ban Nha, gã khổng lồ Đức, Bayern Munich được cho là đã đàm phán với Yamal về việc chuyển đến Allianz Arena vào năm 2022. Bayern muốn ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha này và cũng gặp cha mẹ anh để thảo luận về vụ chuyển nhượng. Các nhà đàm phán chính của Bayern, Hasan Salihamidzic và Marco Neppe, đã trở lại Munich với tâm trạng tích cực, nhưng mọi thứ sau đó đã thay đổi.

Yamal đã thay đổi người đại diện sang Jorge Mendes, và Bayern tiếp tục theo đuổi bằng cách nói chuyện với siêu cò bóng đá này về các cuộc đàm phán tiếp theo được đề xuất. Được định giá chỉ 5 triệu EUR vào năm 2022, một thỏa thuận sau đó đã không thể đạt được. Yamal sau đó đã có trận ra mắt Barcelona khi mới 15 tuổi, và phần còn lại, như người ta vẫn nói, đã là lịch sử.

Hơn nữa, báo cáo còn nêu rõ Bayern cũng muốn ký hợp đồng với tiền vệ trẻ tài năng khác là Gavi, nhưng thỏa thuận đó cũng đã không thành hiện thực.