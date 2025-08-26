"Bão xong tự nhiên có cái giếng trời": Đi xa nhà, bật cười rồi lại muốn khóc khi nhận tin nhắn của bố

Đến thời điểm hiện tại, không ít người đang dõi theo từng tin tức về bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào miền Trung, để lại hậu quả nặng nề.

Giữa những dòng tin tức cập nhật liên tục, lướt mạng xã hội, có những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn, chia sẻ về cuộc gọi từ gia đình, người thân báo tin an toàn, cập nhật thiệt hại,.. xuất hiện những dòng chia sẻ khiến nhiều người phải dừng lại.

Khựng lại vì mình đã từng ở hoàn cảnh này, hoặc là người ở nhà - hoặc là người đi xa mong ngóng tin tức của người thân. Cũng có những bạn thấy giống tâm trạng của mình lúc này quá: Đi làm ăn xa, học xa nhà, lo lắng cho bố mẹ ở quê, trong vùng bão nhưng không biết làm cách nào, chỉ trông chờ vào những cuộc gọi, tin nhắn qua điện thoại. Chỉ cần nhắc đến thôi là sống mũi của tự động cay cay...

Xem mà thắt lòng. Nguồn: mzhg.24

Từ tối qua đến giờ, cứ mở điện thoại là thấp thỏm chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ bố mẹ, ông bà ngoài quê. Chỉ cần nghe giọng người thân vang lên ở đầu dây bên kia, báo rằng “cả nhà vẫn ổn”, “nước ngập nhưng không sao”, cũng đủ để thấy nhẹ lòng.

"Ở xa, chẳng thể chạy về phụ giúp, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc dặn ngược lại bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, lo cho an toàn của bản thân. Nhà cửa, hoa màu,... có thể không còn được nguyên vẹn nhưng giữ được nhưng cả nhà đều bình an đã là điều may mắn và quan trọng nhất", Minh Ánh (23 tuổi, quê Nghệ An) nói.

"Từ tối hôm qua mình đã gọi điện về nhà, mẹ nói nhà trước bay mái tôn, đằng sau chuồng gà sập rồi. Thương mẹ ở một mình chẳng biết làm thế nào cũng chẳng thể chạy về phụ giúp được. Những lúc như thế này mình thấy bản thân có lỗi lắm, dù mình cũng chỉ đang đi làm xa nhà kiếm tiền nuôi thân, phụ giúp gia đình. Cảm giác nhà đang gặp bão, Hà Nội mưa không dứt... lo lắng lắm mọi người ạ", Quốc Huy chia sẻ.

Nguồn: Hoang Dung

Nhiều cuộc gọi vội vàng về nhà. Nguồn: Chanh_152002

Tìn nhắn trong nhóm gia đình. Nguồn: ckh_haha

Không chỉ những người con xa quê mới ngóng tin nhà, mà bố mẹ - những người ở ngay trong tâm bão cũng liên tục hướng về con cái ở xa. Phụ huynh mà, dù nhà nước đđang ngập nửa người cũng đâu lo cho mình mấy, chỉ lo cho con ở xa, dặn dò "ra đường cẩn thận", "nhớ giữ an toàn"... thì mới an tâm.

Nguồn: Lingg.hihi

Bố mẹ lúc nào cũng lo cho con cái. Nguồn: Ngọc Bae Toyota.

Song, do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều nơi đang mất điện, khiến cho việc liên lạc bị gián đoạn. Nhiều người chủ động liên lạc với gia đình suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng chưa nhận được hồi âm, ai nấy đều cầu mong mọi người sẽ bình yên vượt qua cơn bão.

Dưới những dòng chia sẻ trên, nhiều cư dân mạng cũng để lại hàng loạt bình luận đồng cảm. Có người chia sẻ câu chuyện trong group chat gia đình mình, tin nhắn với bố mẹ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tất cả đều gửi gắm một mong ước: mọi người đều bình an, sớm khắc phụ thiệt hại.

Một số bình luận từ netizen: - "Rơi nước mắt. Gia đình vẫn là nơi an yên nhất. Chỉ mong mọi người đều bình an.” - “Tối qua mẹ mình cũng gọi, dặn về sớm kẻo trời mưa to. Nghe thương gì đâu.” - "Nhà mình cũng bị tốc mái tôn, mà chỉ nhắn tin qua điện thoại thường thôi được thôi vì mất điện, không có mạng". - "Hồi trưa trời tạnh hơn, mẹ mới gọi điện bảo nước dâng cao lắm, cây cầu chỗ làng mình bị sập, khủng khiếp quá". - "Cái cây mít nhà mình bật gốc luôn, chuồng gà cũng sập. Mẹ nói giờ đang chờ hết bão rồi dọn dẹp lại, em mình chụp ảnh cho nhìn mà thấy xót". - "Nhà nội tui ở thành phố Vinh cũng ngã 1 cây xoài to, may đổ ra vườn chứ nếu đổ vào chắc cũng sập hết nhà".

Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng chức năng gấp rút triển khai tại nhiều điểm bị ảnh hưởng nặng.