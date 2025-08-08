Bảo vệ lương 5 triệu đồng/tháng nhưng xem livestream tặng quà đến 430 triệu đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện hành động lạ vào mỗi đêm ở công ty

Vào tháng 7/2024, Đồn Cảnh sát Hồng Gia, Trung Quốc nhận được tin báo từ một doanh nghiệp lớn ở Thái Châu. Người đại diện công ty cho biết họ phát hiện bị mất một số lượng lớn các trụ sắt được cất giữ tại kho hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo cảnh sát Hồng Cao Mẫn - người phụ trách chính trong vụ việc này cho biết, vụ trộm bắt đầu từ khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2023 nhưng không được phát hiện ngay. Sau đó, các vụ trộm tiếp diễn trong các tháng 4, 5, 6 và phải đến tháng 7/2024, công ty này mới phát hiện sự chênh lệch lớn giữa sổ sách và thực tế.

Cảnh sát tiến hành thu thập các dữ liệu để tìm ra đối tượng lấy cắp số lượng lớn các trục sắt của công ty

Qua kiểm tra camera giám sát, cảnh sát xác định nghi phạm là Phương, nhân viên bảo vệ của công ty. Tổng cộng gần 150.000 trục sắt, trị giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng) đã bị đánh cắp. Các đoạn video giám sát ghi lại hình ảnh xe tải lớn ra vào kho hàng vào ban đêm, cùng hành vi đáng ngờ của Phương.

Camera giám sát phát hiện vào những ca trực của nam bảo vệ này thường xuyên có ô tô tải ra vào kho hàng

Cảnh sát Hồng Cao Mẫn tiết lộ: “Làm việc lâu năm tại công ty, Phương được giao nhiều quyền hạn và nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Đối tượng này cũng nhanh chóng phát hiện sơ hở trong khâu quản lý của công ty khi buổi đêm không có người quản lý kho hàng. Lợi dụng điều đó, trong ca trực của mình, Phương táo bạo đánh xe tải vào công ty, mở cửa kho cho tài xế chở các trục sắt đi bán tại một kho phế liệu ở Ôn Lĩnh, Trung Quốc”.

Sau khi xác định nghi phạm, cảnh sát phát hiện Phương đã trốn về quê ở huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ngay lập tức, đồn cảnh sát Hồng Gia phối hợp với cảnh sát huyện Vân Dương và bắt giữ Phương tại nhà riêng vào tháng 1/2025.

Tại cơ quan điều tra, Phương thừa nhận đã trộm gần 50 tấn sắt của công ty, thu lợi bất chính khoảng 120.000 NDT (khoảng 430 triệu đồng).

Điều bất ngờ là động cơ của vụ trộm liên quan đến các hoạt động trực tuyến. Đối tượng khai đã chi toàn bộ số tiền trộm được để tặng các món quà cho người phụ nữ trên sóng livestream mà anh không hề quen biết.

“Chúng tôi muốn cảnh báo mọi người rằng các hình thức tặng thưởng trên sóng livestream có thể dẫn đến nhiều rủi ro, thậm chí là lừa đảo. Nhiều trường hợp gia đình tan vỡ vì ám ảnh với các nền tảng này. Người dùng nên tỉnh táo, chỉ coi đây là hình thức giải trí, không nên quá sa đà”, cảnh sát Hồng Cao Mẫn chia sẻ.

Sau khi vụ việc được điều tra rõ ràng trắng đen, đối tượng này đã bị công ty đuổi việc, đồng thời chịu hình phạt theo quy định của pháp luật Trung Quốc.