Trận thua trắng 0-3 trước Australia của đội tuyển Trung Quốc đang đẩy thầy trò HLV Lý Thiết vào "tâm bão" của sự chỉ trích. Thậm chí còn có thông tin HLV Lý Thiết bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc "bẻ ghế" sau màn trình diễn cực kỳ đáng thất vọng ở trận đầu ra quân vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Không ít con số được đưa ra để khẳng định sự thảm hại của thất bại ấy, cho sự kém cỏi bậc nhất của đội tuyển Trung Quốc ở vòng đấu đầy tiên này. Cả trận, đội tuyển Trung Quốc tung ra được 7 pha dứt điểm tuy nhiên không một lần đưa được bóng đi trúng khung thành của thủ môn Matt Ryan.

Trong 6 trận đấu ở lượt trận đầu tiên tại hai bảng A và B, chỉ có Trung Quốc và Iraq là hai đội bóng không dứt điểm trúng khung thành đối phương lần nào. Tuy nhiên khác với Trung Quốc, Iraq đã chơi một trận kiên cường và xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc với tỉ số 0-0 ngay tại Seoul.



Ngoài ra, đội quân của HLV Li Tie còn sở hữu một thống kê đáng buồn khác. Trận thua 0-3 trước Australia khiến tuyển Trung Quốc trở thành đội bóng phải chịu thất bại với cách biệt lớn nhất ở lượt trận đầu tiên (cả hai bảng A và B).



Để "gỡ gạc" chút danh dự cho đội nhà, tờ Sina quyết định so sánh màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà với đội tuyển Việt Nam, để chỉ ra rằng thầy trò HLV Park Hang-seo thậm chí còn kém cỏi hơn họ: "Lật lại những con số thống kê ở vòng đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chỉ cầm bóng có 27% và có vỏn vẹn 2 cú sút về phía khung thành Saudi Arabia.

Dù nhìn theo cách nào, thì những con số ấy có vẻ giống với thống kê của trận đấu một chiều giữa một đội mạnh châu Á với Bhutan hay Maldives. Trong cả vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á này, có lẽ chỉ có Việt Nam là có thể đạt được thông số tệ hại ấy.





Trong khi đó Trung Quốc sở hữu tỷ lệ cầm bóng 39%, tung đến đến 7 pha kết thúc về phía khung thành của Australia. Và dù sao Trung Quốc cũng có được hai quả phạt góc, trong khi đó đội tuyển Việt Nam thậm chí còn chẳng được hưởng nổi một cú phạt góc nào.



Tỷ lệ chuyền bóng thành công cũng là điểm vượt trội của đội tuyển Trung Quốc so với Việt Nam, với 83%, trong khi đó đội tuyển Việt Nam chỉ chuyền thành công 67.3%. Số lượng đường chuyền của đội tuyển Trung Quốc dù sao vẫn tương đối khả quan (412 so với 651 của đối thủ), trong khi đó con số này của Việt Nam thực sự kém cỏi (263 so với 669 của đối thủ)".

Dù những con số thống kê của tờ Sina đưa ra có ý nghĩa riêng của mình, song có thể khẳng định được nếu màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo để lại nhiều tiếc tiếc cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn khi chơi cực ổn suốt 50 phút đầu trận, cũng như phải nhận quả phạt đền và tấm thẻ đỏ đầy đáng tiếc dẫn đến "vỡ trận" ở hơn 30 phút cuối, thì phản ứng của người hâm mộ và giới chuyên môn Trung Quốc chỉ có một chiều, rằng lên án màn trình diễn quá kém cỏi cà một chiều của đội nhà.

Ả Rập Xê Út 3-1 Việt Nam | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Trận đấu tới, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đón tiếp Australia trên sân nhà, thì Trung Quốc cũng sẽ đối đầu với Nhật Bản trên đất Qatar. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với cả hai đội.

Hiện tại, các nhà cái châu Á đang ra kèo khá tương đồng cho cả hai trận đấu này, cả Australia lẫn Nhật Bản đều nhận được kèo chấp 1 3/4 trước hai đội chủ nhà. Loạt đấu này nhiều khả năng sẽ là tiền đề cho không ít cuộc khẩu chiến tiếp theo giữa Trung Quốc và Việt Nam, hai đội sẽ phải đối đầu nhau ở loạt trận thứ ba vào tháng sau.