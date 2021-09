Báo Trung Quốc: “Không ngoa khi nói tuyển Trung Quốc đã tụt hậu so với Việt Nam”

Trang 163.com (Trung Quốc) vừa có bài bình luận với tiêu đề: "Đội tuyển Việt Nam hay hơn đội tuyển Trung Quốc, họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ hơn". Theo bài viết này, tuyển Trung Quốc đang bị tụt hậu so với tuyển Việt Nam và người hâm mộ ở Trung Quốc nên thừa nhận điều này.

"Chỉ khi có sự so sánh, bạn mới có thể thấy được khoảnh cách giữa tuyển Trung Quốc so với các đối thủ của mình. So sánh các trận đấu của tuyển Việt Nam với Trung Quốc, chúng ta có thể thấy rằng bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều.

Kỹ chiến thuật, sự gắn kết của tuyển Việt Nam tốt hơn tuyển Trung Quốc. Họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ hơn, trong khi chúng ta thi đấu rất kém cỏi. Chúng tôi thậm chí không biết tuyển Trung Quốc đang chơi thứ bóng đá gì.

Ở phạm vi bóng đá châu Á, nhiều người hâm mộ trong nước chỉ chấp nhận rằng chúng ta đi sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta đang tụt hậu khá xa so với hai đối thủ này và đêm qua, thực sự là may mắn khi tuyển Trung Quốc chỉ để thua Nhật Bản một bàn.

Vì vậy, chúng ta rất muốn theo dõi tuyển Việt Nam, đội tuyển từng bị coi là đi sau chúng ta, sẽ thi đấu ra sao.

Trang 163.com cho rằng tuyển Trung Quốc đã tụt hậu so với tuyển Việt Nam (ảnh: Tú Anh).

Chỉ sau khi so sánh các trận đấu gần nhất, chúng ta mới nhận ra rằng không ngoa khi nói đội tuyển Trung Quốc đã tụt hậu so với Việt Nam. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì 5 năm nữa, chúng ta sẽ càng bị Việt Nam bỏ xa, giống như việc chúng ta bị tụt hậu so với Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chứng kiến sự thật này, tôi và nhiều người hâm mộ có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng hãy chấp nhận điều đó. Những người trước đây không tốt bằng bạn, bây giờ họ đã giỏi hơn bạn!" – trang 163.com bình luận.

Đến phần tiếp theo, trang 163 đã phân tích lý do vì sao mà tờ báo này lại cho rằng tuyển Trung Quốc đang tụt hậu so với tuyển Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam đang mạnh hơn tuyển Trung Quốc ở những khía cạnh nào? Ở đây, chúng tôi muốn đề cập tới 3 điểm.

Thứ nhất là chất lượng của những đợt phản công. Tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều thi đấu ở thế cửa dưới, với chiến thuật phòng ngự phản công ở hai lượt trận vừa qua. Tuy nhiên, chất lượng trong các đợt phản công của Việt Nam và Trung Quốc là rất khác nhau.

Chất lượng phản công của tuyển Trung Quốc quả thực rất kém. Các cầu thủ chuyền hỏng quá nhiều. Điều này bắt nguồn từ sự hạn chế về kỹ chiến thuật, dẫn tới việc các pha phản công của tuyển Trung Quốc hầu như không tạo ra mối đe dọa nào.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội nhà đang yếu hơn so với tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, chất lượng phản công của tuyển Việt Nam tốt hơn hẳn. Chỉ cần khi có cơ hội, các cầu thủ của họ sẽ ngay lập tức có thể tạo ra mối đe dọa về phía cầu môn đối phương dựa vào sự nhanh nhẹn và những đường chuyền tinh tế. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng hơn Trung Quốc rất nhiều.

Thành thực mà nói, nếu không nhờ Australia quá vượt trội về thể hình và thể lực, rất có thể đại diện từ châu Đại dương sẽ bị thủng lưới bởi tuyển Việt Nam.

Thứ hai là khả năng tranh chấp. Đây là hạn chế lớn của tuyển Trung Quốc. Trước một đội bóng có kỹ năng cá nhân và sự phối hợp tốt như Nhật Bản, nếu bạn không thể áp sát, bạn sẽ để đối thủ thoải mái phát huy lợi thế của họ và đó là điều rất nguy hiểm.



Ở hai trận vừa qua, khả năng tranh chấp, áp sát của các cầu thủ Trung Quốc là rất tệ. Ngược lại thì tuyển Việt Nam lại rất mạnh ở điểm này dù họ gặp bất lợi hẳn so với đối thủ về thể hình.

Thứ ba là khả năng thi đấu tốt trong suốt trận đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá một đội bóng có thực sự đẳng cấp hay không.

Đối với tuyển Trung Quốc, chúng ta luôn có một khuyết điểm rõ ràng là thường chỉ chơi tốt trong một hiệp thay vì cả trận. Chúng ta không có khả năng thi đấu tốt trong suốt trận đấu, nhiều thời điểm, chúng ta tỏ ra bị kiệt sức.

Ngược lại, Việt Nam đã chơi tốt trong suốt cả trận khi đối đầu Australia. Họ có đủ khả năng để duy trì phong độ đến những phút cuối cùng.

Trang 163.com cho rằng có 3 yếu tố chính để kết luận rằng tuyển Việt Nam đang mạnh hơn tuyển Trung Quốc.

Tóm lại, chúng tôi muốn nhắc lại một câu nói cũ: Tất cả các đối thủ phía sau chúng ta đã bắt kịp, thậm chí đã vượt lên trước chúng ta. Thực sự không còn nhiều thời gian cho bóng đá Trung Quốc. Không biết tới khi nào chúng ta mới tỉnh giấc?".