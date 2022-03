Báo TQ: Mỹ, Anh xem xét loại Nga khỏi ghế thường trực HĐBA - Sẽ được với một điều kiện

Ngoại trưởng Lavrov: Không có cơ chế loại Nga khỏi HĐBA

Tờ Guancha (Trung Quốc) đưa tin, vào ngày 2/3 (theo giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã tham dự một phiên điều trần tại Hạ viện và trả lời câu hỏi của các thành viên Quốc hội về an ninh quân sự của Mỹ và tình hình xung đột Nga-Ukraine.

Một nhà lập pháp đã hỏi tại phiên điều trần rằng, "liệu việc loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Bảo an có nằm trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden ở giai đoạn này hay không và liệu các nhà ngoại giao Mỹ có đang thúc đẩy điều đó hay không?"

"Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn", bà Sherman nói.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng việc loại bỏ một quốc gia khỏi Hội đồng Bảo an "đòi hỏi rất nhiều thủ tục", có thể phải yêu cầu thay đổi Hiến chương Liên hợp quốc. Theo bà, cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ xem xét khả năng loại Nga khỏi ghế thường trực HĐBA. Ảnh AP

Trước đó, hãng thông tấn AFP dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh tiết lộ, chính phủ Anh sẵn sàng loại bỏ ghế thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an

Tuy nhiên sau đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh đã công khai phủ nhận vấn đề này, nói rằng việc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an rất khó thực hiện.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu vào ngày 2/3, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: "Hiến chương Liên hợp quốc quy định rằng không có cách nào loại bỏ Nga nếu không có sự đồng ý của Nga".

Về phía Nga, hãng tin RIA Novosti ngày 3/3 đưa tin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã trả lời về vụ việc trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera. Ông nói rằng Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cơ chế tước bỏ vị trí này của Nga "căn bản không tồn tại".

Ukraine thúc giục LHQ

Theo báo cáo trước đó của AFP, tuyên bố trên của Anh được đưa ra sau khi Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine. Theo quy định, 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Nga) mỗi nước đều có một lá phiếu phủ quyết các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tờ Guardian ngày 25/2 đưa tin, sau khi Nga dùng quyền phủ quyết, các nhà ngoại giao châu Âu và Mỹ bắt đầu tìm điều khoản để loại Nga ra khỏi vị trí thường trực của Hội đồng Bảo an.

Theo hãng tin CNN, chính phủ Ukraine đã kêu gọi Liên hợp quốc xem xét lại chiếc ghế thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc hủy bỏ quyền biểu quyết của Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 2/3 rằng ông hy vọng Liên hợp quốc sẽ tiến hành một cuộc xem xét pháp lý "kỹ lưỡng và không thiên vị" đối với ghế thường trực của Nga.



Trong tuyên bố mới nhất về vấn đề này, hãng tin RT dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, đây là điều không thể và Mỹ rất mong muốn hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, nhưng thông qua các giải pháp khác

https://soha.vn/bao-tq-my-anh-xem-xet-loai-nga-khoi-ghe-thuong-truc-hdba-se-duoc-voi-mot-dieu-kien-20220304154348773.htm