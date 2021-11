Báo Thái Lan nói lời kém may cho U23 Việt Nam; thầy trò HLV Park mất vị thế ở giải châu Á

Trước trận đấu này, tờ báo Thái Lan, Siam Sport bất ngờ giật dòng tít không mấy may mắn cho phía Việt Nam: "Nhiệm vụ khó, nếu thua U23 Việt Nam dễ bị loại". Trong tin đưa, tờ báo Thái Lan phân tích các khả năng đi tiếp của Việt Nam và Myanmar. Nếu trận đấu kết thúc hòa, cả 2 đội sẽ đoạt vé đi tiếp. Còn nếu phân thắng bại, đội thua có khả năng sẽ bị loại.



Hiện vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn bảng I và bảng D chưa thi đấu xong. Lúc 17h00, Saudi Arabia vs Bangladesh và Việt Nam vs Myanmar. Nếu cặp Saudi Arabia vs Bangladesh có bên thắng cách biệt thì đội này sẽ đẩy Tajikistan cùng đội thua trong cặp Việt Nam vs Myanmar ra khỏi top 4 (các đội được vào VCK) trên BXH các đội nhì xuất sắc nhất.

Phải chăng tờ Siam Sport đang muốn U23 Việt Nam thua?

Trong một động thái khác, tin khá buồn cho U23 Việt Nam là dù có đi tiếp vào VCK U23 châu Á thì dự kiến, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tờ Siam Sport đưa tin về phân loại hạt giống ở VCK, Việt Nam chỉ thuộc nhóm hạt giống số ba, do bị loại ngay từ vòng bảng tại giải năm 2020. Thái Lan là chủ nhà năm 2020 và vào Tứ kết nên thuộc nhóm hạt giống số hai.

Cụ thể, nhóm hạt giống số một bao gồm chủ nhà Uzbekistan, Hàn Quốc (vô địch năm 2020), Australia, và Jordan. Nhóm hạt giống số hai bao gồm Thái Lan, UAE, Iran, Iraq. Nhóm hạt giống số ba hiện đã chắc chắn có Qatar, Nhật Bản. Nhóm hạt giống số bốn hiện đã gồm Kuwait, Malaysia, Turkmenistan.

VCK U23 châu Á 2022 sẽ có 16 đội chia làm 4 bảng. Việc nằm ở nhóm hạt giống thấp sẽ khiến U23 Việt Nam dễ gặp những địch thủ mạnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta gặp được bảng đấu có Thái Lan thì sẽ nhẹ gánh đi nhiều và cũng là cặp đối đầu rất thú vị. Ở vòng loại này, Thái Lan đã thể hiện chưa thật sự tốt.