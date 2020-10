Bão số 9: Nước lũ đang dâng cao, nạn nhân đi cấp cứu phải quay về vì đường bị chia cắt

Nạn nhân đi cấp cứu phải quay về trung tâm y tế huyện vì đường bị chia cắt



17 giờ chiều 28/10, thông tin trên báo Pháp luật TPHCM ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, cho biết địa bàn huyện đã gặp thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra.



"Hiện huyện Hoài Ân gió đã ngưng, tuy nhiên mực nước tại các sông Kim Sơn, An Lão đang lên nhanh; các xã phía bắc huyện dọc theo hệ thống sông An Lão gồm xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín và Ân Mỹ bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Các trụ sở UBND xã cũng ngập sâu cả mét" – ông Khúc nói.

Mưa lớn khiến nước dâng cao gây ngập nặng trên địa bàn hai huyện Hoài Ân và An Lão của tỉnh Bình Định (Ảnh: PLO)

Gió lớn do bão cũng khiến 25 nhà bị tốc mái trên địa bàn (thiệt hại 30-70%), tập trung ở các xã Ân Nghĩa, Ân Tường Đông, Bok Tới, ĐăkMang và Ân Mỹ.

Mưa gió cũng làm 4 tuyến đường liên xã bị sạt lở; một cầu, bảy cống bị hư hỏng, giao thông trên địa bàn huyện Hoài Ân hiện bị chia cắt…

"Rất may mắn là từ đầu mưa lũ tới nay chưa có nước trong hồ chứa, sông nên lũ ở các xã cánh Bắc của huyện Hoài Ân vẫn chưa gây thiệt hại quá nặng nề" - ông Khúc thông tin trên báo Pháp luật TP HCM.

Mưa gió khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn hai huyện miền núi của tỉnh Bình Định bị chia cắt. (Ảnh: PLO)

Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cũng thông tin, bão số 9 gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.Theo đó, tỉnh lộ 629 từ Bồng Sơn lên An Lão hiện đã bị chia cắt. Khu vực xã An Hòa đang bị ngập nặng, số lượng nhà dân bị ảnh hưởng vẫn chưa thống kê được do nước lũ quá lớn.

Theo ông Tứ, trên địa bàn huyện An Lão có 5 đến 6 đoạn đường liên xã bị sạt lở, trên 200 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, ngoài ra còn có hàng trăm căn nhà khác bị hư hại mức độ nhẹ hơn.



"Có một trường hợp bị tai nạn chấn thương sọ não khi đang đi đường trong lúc trời bão, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu lên tuyến trên nhưng vì đường bị chia cắt nên phải đưa ngược trở về Trung tâm Y tế huyện" – ông Tứ nói trên báo này.



Quảng Ngãi: Hơn 6.000 hộ dân bị ngập sâu trong lũ

Trao đổi với Zing tối 28/10, ông Trịnh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết hàng loạt khu dân cư ở địa phương bị cô lập hoàn toàn do lũ dâng cao sau bão số 9. Cụ thể, hơn 6.000 hộ dân tại huyện Nghĩa Hành đã bị ngập.

Hiện nhiều tuyến đường nối về trung tâm thị trấn Chợ Chùa và đường về các xã Hành Thuận, Hành Minh, Hành Dũng, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Trung, Hành Đức của huyện Nghĩa Hành bị ngập sâu hơn 1m.

Riêng vùng trũng xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành có nơi nước lũ tràn vào nhà dân từ 1,5 đến 2m. Hầu hết hộ dân vùng nguy cơ ngập lũ đã được sơ tán đến các trường học, nhà văn hóa thôn ở vùng cao trú tránh tạm. Thống kê sơ bộ, hậu quả của bão số 9 khiến hơn 6.000 hộ dân ở huyện này bị ngập sâu trong lũ.

Nước lũ dâng cao tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Ngôn/Zing.vn

(Tổng hợp)