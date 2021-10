Bão số 8 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh đang hướng vào nước ta

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa Đông Bắc, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 200mm. Tại huyện Trạm Tấu, mưa lũ đã làm 2 người mất tích. Ảnh: baoyenbai.com.vn