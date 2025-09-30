Bão số 10 khiến 19 người chết, nhiều người mất tích và mất liên lạc

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 khiến 19 người chết (Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do dông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; TP Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn).



Một trong 2 tàu cá của bà bé trôi dạt vào bờ biển Cửa Ông - bị sóng đánh lật úp

13 người mất tích (Sơn La 1 người; Quảng Trị 12 người); 82 người bị thương (Lào Cai 2, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 24, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 9, TP Huế 1).

Mất liên lạc 8 người tại Gia Lai: Tàu BĐ 97258 TS/8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20 giờ ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Thống kê thiệt hại về tài sản, bão số 10 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái; 3.371 nhà ngập; 2.742 hộ bị cô lập. Diện tích lúa, hoa màu thiệt hại hơn 9.400 ha, thủy sản 1.769 ha. 10 sự cố đê điều đã xảy ra ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bão gây ngập, chia cắt giao thông tại 163 điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ; sạt lở hơn 6.400 m bờ sông, bờ biển. Riêng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có 65.000 m² mái tôn nhà máy, văn phòng bị tốc mái.

Các tỉnh miền Trung mất điện diện rộng với hơn 3.400 cột điện gãy đổ; 13.000 cây xanh bị quật ngã.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục và tiếp tục thống kê thiệt hại.



