Đại sứ lưu động Nga, Rodion Miroshnik.

“Theo ước tính của Bộ Quốc phòng chúng tôi, số lượng lính đánh thuê đã trải qua "cuộc tàn sát" lên tới khoảng 20.000 người”, Đại sứ lưu động Nga, Rodion Miroshnik, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti được đăng tải hôm 13/2.

Ông đồng thời nói thêm rằng, con số này thậm chí có thể cao hơn, vì “phía Ukraine đang nỗ lực hết sức để "che giấu" những người này”.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng, tháng trước, Kiev đã giải tán 4 quân đoàn nước ngoài vốn chính thức là một phần của lực lượng vũ trang Ukraine.

“Họ hiện đã được phân bổ đến các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Miroshnik nói.

Theo Đại sứ, hầu hết lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine đến từ các nước Mỹ Latinh - đặc biệt là Colombia - cũng như Ba Lan và các nước Baltic.

Năm ngoái, chính quyền Kiev đã đơn giản hóa các quy định tuyển dụng người nước ngoài trong bối cảnh họ đang nỗ lực bù đắp những tổn thất ở tiền tuyến, do tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ hàng loạt.

Tháng 12 năm ngoái, Vasily Prozorov, một cựu nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ước tính, số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine vào khoảng 10.000 người.

Moscow đã cảnh báo rằng, bất kỳ người nào không phải là công dân Ukraine phục vụ trong quân đội nước này sẽ bị coi là lính đánh thuê, những người không được hưởng các quyền bảo vệ theo Công ước Geneva thường dành cho các chiến binh.