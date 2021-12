Báo Nga đưa tin về chuyến đi thắt chặt quan hệ Việt-Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Theo hãng thông tấn trung ương Nga (TASS), sau cuộc hội đàm tại Moskva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố chung về tầm nhìn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đến năm 2030. Tuyên bố đã được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin.

Theo đó, tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên có "chung ý định thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện", "làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và nâng quan hệ giữa các bên lên một tầm cao mới."

Hãng thông tấn trung ương Nga (TASS) dẫn lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cuộc hội đàm "thành công và ý nghĩa" với Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên nền tảng truyền thống hữu nghị lâu đời và hợp tác cùng có lợi, được các thế hệ đi trước đúc kết, đã trải qua thử thách của thời gian, vững vàng trước các biến động, và là hình mẫu cho hợp tác tôn trọng lẫn nhau, đáp ứng lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước."

Tuyên bố của hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh: Hai bên ủng hộ hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới, tính đến lợi ích của nhau trong hợp tác song phương và trong khuôn khổ các tổ chức khu vực và quốc tế.

Việt Nam và Liên bang Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác."



Đồng thời, tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo cũng nêu rõ: "Việt Nam và Liên bang Nga có cách tiếp cận gần gũi và tương đồng trên hầu hết các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ các tổ chức đa phương."

Về kinh tế

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế:

"Hai bên coi hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sẽ nỗ lực mở rộng hơn nữa hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác."



Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự sẵn sàng thúc đẩy một cách hiệu quả việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại.

Ngoài ra, các bên nhất trí khuyến khích đầu tư song phương trong các lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực mới bao gồm tái tạo, công nghiệp, sản xuất tài nguyên khoáng sản...

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, bao gồm xây dựng các nhà máy điện khí, cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho Việt Nam và xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng.

Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các công ty dầu khí của Nga và Việt Nam trên lãnh thổ của nhau.

Theo tuyên bố, Nga và Việt Nam sẽ phát triển hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, tín dụng và tài chính. Hai nước cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực chính phủ điện tử và sẽ khuyến khích mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các tỉnh thành của Việt Nam và các vùng của Nga.

"Hai bên ủng hộ tăng cường liên kết kinh tế khu vực và triển khai các sáng kiến kết nối liên khu vực, bao gồm dự án Đối tác Đại Á-Âu, tăng cường hợp tác kinh tế giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Cộng hòa XHCN Việt Nam và LB Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các tổ chức khu vực mà LB Nga là thành viên như Liên minh Kinh tế Á-Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", theo tuyên bố của hai nhà lãnh đạo.

Nga và Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong các diễn đàn khu vực và xuyên khu vực.

Theo tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo, hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ giáo dục và khoa học. Trong bối cảnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí việc "Tăng cường hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, trước hết trong khuôn khổ dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Cộng hòa XHCN Việt Nam, tiếp tục đào tạo sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Nga theo chuyên ngành liên quan."

"Trường hợp Việt Nam khôi phục kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân, Liên bang Nga sẽ được xem là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này."

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghiệp dược phẩm "trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác, được tích lũy trong quá trình chống dịch COVID-19."

Về vấn đề hợp tác, tuyên bố nêu rõ: "trao đổi chuyên gia, bí quyết công nghệ trong xây dựng các giải pháp, ứng dụng mới trong khám, chữa bệnh; tạo điều kiện cung cấp, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và dược phẩm."

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Về quốc phòng

Tuyên bố chung của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin nêu rõ: "Hợp tác trên các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự, an ninh có vị trí đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, không ngừng được tăng cường vì lợi ích của Việt Nam và Liên bang Nga và nhân dân hai nước, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.:



Tuyên bố cho biết hai nước "sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, quân sự và kỹ thuật quân sự trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới."

"Hai bên sẽ duy trì trao đổi thường xuyên trên kênh quốc phòng và an ninh, bao gồm ở cấp lãnh đạo; tăng cường các hoạt động đào tạo và chuyên ngành giữa các cơ quan và đơn vị liên quan; hoàn thiện các cơ chế chuyên môn và cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh."

Về công nghệ thông tin và an ninh mạng

Hai nhà lãnh đạo cũng tuyên bố có kế hoạch tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh kỹ thuật số nhằm "ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin truyền thông nhằm phá hoại, xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các hành động khác nhằm cản trở hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế."

"Hai bên khẳng định cần tiếp tục thảo luận về vấn đề an ninh thông tin quốc tế trong khuôn khổ chung dưới sự bảo trợ của Liên bang Nga nhằm xây dựng quy chế pháp lý quốc tế về quản lý không gian thông tin với mục đích ngăn chặn xung đột, quân sự hóa, cũng như bảo đảm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào mục đích hòa bình.

Việt Nam và Liên bang Nga ủng hộ LHQ bảo trợ sớm xây dựng Công ước toàn diện về ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào mục đích tội phạm và củng cố hơn nữa hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này.

Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế trong quan hệ ASEAN-Nga, cũng như trong khuôn khổ Đối thoại ASEAN-Nga về bảo đảm an ninh thông tin truyền thông."



Theo tuyên bố, hai nước cũng ủng hộ việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.



Nga và Việt Nam nhấn mạnh rằng "an ninh quốc tế là không thể chia tách và mang tính toàn diện, xuất phát từ việc không thể bảo đảm an ninh của quốc gia này bằng cách phương hại đến an ninh của quốc gia khác, bao gồm việc mở rộng hoặc thiết lập mới các liên minh quân sự-chính trị kín; coi việc củng cố tin cậy chiến lược là yếu tố quan trọng trong bảo đảm hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới."



"Hai nước khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, can thiệp lật đổ, sản xuất và tiêu thụ bất hợp pháp ma túy, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, sẽ cùng nhau nỗ lực bảo đảm an ninh thông tin, lương thực và nguồn nước, cũng như nhằm triển khai hiệu quả Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững".

Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hợp tác chống khủng bố quốc tế, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực kiểm soát vũ khí quốc tế và kêu gọi tiếp tục tham vấn giữa 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với các quốc gia thành viên của Hiệp ước về Vùng cấm vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á.