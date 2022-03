Báo Mỹ: Ukraine hạ sát tướng Nga là hạ sách, bởi điều khủng khiếp hơn có thể xảy ra sau đó

Hạ sát tướng lĩnh là hạ sách

Trong 1 tháng giao tranh gay gắt, Ukraine tuyên bố đã hạ sát ít nhất 7 viên Tướng của Nga, cùng với đó là số lượng tương đương các Đại tá cấp cao. Đó là một con số đáng kinh ngạc, tương tự như những gì diễn ra trong Thế chiến II. Thiệt hại này dường như đã dẫn tới sự gián đoạn kéo dài nhiều ngày đối với hoạt động trong các đơn vị tiền tuyến của Nga.



Tuy nhiên, theo nhà phân tích David Axe trên tạp chí Forbes (Mỹ), việc hạ sát các tướng lĩnh Nga bằng súng bắn tỉa, pháo binh hay máy bay không người lái sẽ không giúp kết thúc chiến tranh, ngay cả khi Ukraine tiếp tục hạ sát đối thủ với tần suất hiện tại trong nhiều tháng.

Đó là bởi việc loại bỏ các chỉ huy cấp cao gần như không bao giờ thực sự làm tê liệt được cả một quân đội, hay lực lượng nổi dậy. Sẽ luôn có những người lãnh đạo cấp dưới mong muốn thay thế những bậc tiền bối quá cố của họ.

Nếu có bất cứ sự khác biệt nào thì đó là những người thay thế ít kinh nghiệm hơn sẽ có xu hướng hung hăng và cực đoan hơn những nhà lãnh đạo kỳ cựu trước đó.

Chính vì vậy, ông Axe cho rằng, việc hạ sát các Tướng Nga thậm chí có thể khiến cuộc chiến ở Ukraine tồi tệ hơn trong trung hạn.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa danh sách các Tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga đã thiệt mạng. Ảnh: CNN

Các quan chức Ukraine tuyên bố 7 Tướng lĩnh Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hôm 24/2. Chính phủ Nga chỉ xác nhận rất ít trường hợp tử vong trong số này.

Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã hạ sát Trung tướng Yakov Rezantsev - chỉ huy Quân đoàn vũ trang liên hợp số 49, Quân khu miền Nam trong cuộc tấn công tại một căn cứ không quân gần thành phố Kherson.

Một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao lại có quá nhiều tướng lĩnh Nga phơi mình trước hỏa lực của đối phương.

"Bạn không thể trốn khỏi máy bay không người lái TB-2, nhưng có thể trốn khỏi một tay thiện xạ với khẩu súng trường" – Ông Axe viết.

Nói tới vấn đề này, hôm thứ Sáu tuần trước, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết Mỹ "không ngạc nhiên khi thấy những viên tướng Nga trên chiến trường", và nhấn mạnh tới những vấn đề về chỉ huy-kiểm soát của Nga.

Ngoài ra, cũng theo quan chức này, còn có 1 khả năng khác là các tướng lĩnh cấp cao của Nga phải lui tới khu vực của các tiểu đoàn đang tác chiến trong phạm vi hỏa lực của đối phương, bởi những tiểu đoàn này có thể đang cần một thứ động lực mà chỉ có cá nhân vị Tướng mới có thể mang lại.

Phản tác dụng

Theo ông Axe, việc thiệt hại nhiều tướng lĩnh và đại tá như vậy chắc chắn không giúp ích được gì cho tinh thần của người Nga. Nhưng sự gián đoạn này là tạm thời và có thể đảo ngược.

Trong cuốn "Kill Chain: The Rise of the High-Tech Assassins", tác giả Andrew Cockburn từng đề cập rằng, việc loại bỏ các thủ lĩnh của đối phương thường gây phản tác dụng.

Nếu chú ý, chính phủ Mỹ sẽ nhận thấy rằng việc nhắm mục tiêu vào các trùm ma túy trong những năm 1990 đã làm tăng nguồn cung cấp ma túy bằng cách ‘dọn chỗ’ cho các trùm ma túy trẻ hơn, tác hơn và đông đảo hơn.

Theo ông Axe, nguyên tắc tương tự cũng có thể được áp dụng cho các phần tử khủng bố, quân nổi dậy và tướng lĩnh quân đội.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: RIA

Song vị chuyên gia thừa nhận, nguyên tắc đó sẽ không thể ngăn cản Ukraine hạ sát các sĩ quan Nga. Ukraine đang chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Đối với họ, sự xáo trộn tạm thời trong một đội quân vũ trang tổng hợp của Nga sau cái chết của một viên tướng rất đáng để họ liều lĩnh bất chấp nguy cơ tình hình sẽ leo thang lâu dài hơn sau khi một viên Tướng mới với cái đầu nóng nảy lên thay thế.

Đối với cuộc chiến của Nga, tổn hại lớn hơn so với cái chết của 1 viên tướng là sự vắng mặt của một tổng chỉ huy chiến trường tối cao – Mỹ cũng đã bày tỏ nghi ngờ về điều này (xem chi tiết tại đây).

Mỗi tập đoàn quân của Nga đều có chỉ huy và phó chỉ huy riêng, nhưng dường như không có bất cứ ai giám sát các chỉ huy này. Thay vào đó, họ báo cáo trực tiếp tình hình với các chính trị gia ở Moscow, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Axe nhận định, đây là nước cờ không khôn ngoan, bởi thống nhất chỉ huy là một nguyên tắc chiến tranh đã được kiểm chứng qua thời gian.

Theo vị chuyên gia, thay vì cái chết của một số tướng lĩnh, sự vắng mặt của chỉ huy chiến trường tối cao mới là lý do chính giải thích cho việc Nga vẫn chưa chiếm giữ được bất cứ thành phố lớn nào của Ukraine sau một tháng giao tranh khốc liệt.

https://soha.vn/bao-my-ukraine-ha-sat-tuong-nga-la-ha-sach-boi-dieu-khung-khiep-hon-co-the-xay-ra-sau-do-20220330155108999.htm