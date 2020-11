Báo Mỹ sửng sốt, dùng từ “tuyệt đẹp, ngoạn mục” để nói về chiến thắng của võ sĩ gốc Việt

Việc Thành Lê đánh bại võ sĩ người Australia gốc Việt Nam Martin Nguyễn để giành chiếc đai vô địch ONE Championship đã gây ấn tượng với mạnh với tạp chí chuyên MMA là MMA Junkie (Mỹ). Với tiêu đề: "Thành Lê chiến đấu kịch liệt, hạ gục Martin Nguyễn để giành đai hạng lông", hãng truyền thông này đã dành nhiều mỹ từ để ca ngợi Thành Lê.

Tác giả Simon Head của MMA Junkie viết: "Thành Lê đặt niềm tin vào nắm đấm và những đòn chân tuyệt vời của anh ấy, và điều đó đã được đền đáp bằng một chiến thắng tuyệt đẹp tại ONE Championship 118.

Lê đã thách đấu Martin Nguyễn cho chiếc đai hạng lông ở ONE Championship và cuối cùng, Lê đã gây choáng váng cho nhà vô địch người Australia trong hiệp đấu thứ ba để đoạt lấy danh hiệu quý giá từ chính tay đối thủ.

Trong hai hiệp đấu đầu tiên, Lê đã thể hiện khả năng di chuyển tuyệt vời. Ngay sau mỗi tình huống áp sát, Lê liền lập tức di chuyển để thoát khỏi phạm vi tấn công từ đón đấm móc trái tay cực mạnh của Martin Nguyễn.

Sau hai hiệp đấu gây thất vọng, Martin Nguyễn buộc phải tăng cường độ khi bắt đầu hiệp ba. Martin Nguyễn bắt đầu cho thấy được sự áp đảo của mình ở hiệp đấu này. Thế nhưng, đúng lúc đó, Thành Lê lại có pha đáp trả quá xuất sắc.

Thành Lê đã thực hiện một tổ hợp đòn hoàn hảo khiến Martin loạng choạng lùi lại. Thành Lê đã tận dụng thời cơ này và kết liễu "The Situ-Asian" bằng những cú đòn để giành chiến thắng đầy ngoạn mục, đoạt lấy chiếc đai hạng lông".

Tạp chí của Mỹ đã dùng từ "ngoạn mục" để nói về chiến thắng của Martin Nguyễn.

Trong khi đó, một hãng truyền thông Mỹ khác là tạp chí AP MMA cũng tán dương chiến thắng của Thành Lê.

"ONE: Inside The Matrix đã kết thúc với một cơn địa chấn. Trong số bốn trận đấu tranh đai vô địch, có hai trận đấu chứng kiến sự đổi chủ, bao gồm việc Thành Lê đánh bại Martin Nguyễn để trở thành tân vô địch hạng lông ONE Championship.

Trước khi giao đấu, Lê tự tin rằng mình có thể tước đai từ tay Martin Nguyễn, và còn làm được nhiều hơn thế khi nói rằng anh sẽ hạ knock-out "Situ-Asian". Tất cả đã diễn ra đúng như những gì anh ấy nói, và nhà tân vô địch không thể hạnh phúc hơn.

Phải nói rằng nhà tân vô địch đã lường trước được những áp lực đến từ phía đối thủ. Chính vì thế, Thành Lê đã lên những phương án hợp lý để rồi điều đó đã được đền đáp.

Website AP MMA rất ấn tượng với chiến thắng của Thành Lê.

Cuộc chiến thực sự diễn ra đúng như mong đợi, với hai võ sĩ xuất sắc hội tụ trên võ đài tranh đai hạng lông. Những cú đánh đầy khốc liệt và đẹp mắt đã được tung ra và cuối cùng, nó kết thúc bằng một chiến thắng knock-out. Thành Lê đã phải nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế cho đôi tay của mình sau khi giành chiến thắng.

Với tư cách là nhà vô địch mới của ONE Championship, chắc chắn Thành Lê sẽ phải đối mặt với rất nhiều ứng viên đang xếp hàng để chờ thượng đài với anh. Câu hỏi được đặt ra là Thành Lê sẽ chiến đấu với ai ở cuộc chiến tiếp theo.

Chắc chắn, khi đã trở thành một nhà vô địch, anh ấy chỉ đơn giản là muốn đối đầu với một người thách đấu mạnh nhất ở hạng cân của mình".

Highlights trận đấu giữa Martin Nguyễn vs Thành Lê

