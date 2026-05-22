Báo Mỹ nêu tên khách hàng bất ngờ của tiêm kích hai chỗ ngồi Su-57D

Sao Đỏ
|

Tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi dự báo sẽ được nhiều đối tác quân sự của Nga quan tâm đặc biệt.

Không quân Algeria (AF) có thể sẽ nhận được phiên bản hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Tờ báo Mỹ National Interest (NI) đã nêu tên quốc gia Bắc Phi này như một khách hàng tiềm năng cho Su-57D.

Máy bay Su-57E đã được phát hiện nhiều lần trên bầu trời Algeria. Điều này có thể cho thấy việc Nga chuyển giao chiến đấu cơ tối tân cho nước cộng hòa này, mặc dù chưa thông báo chính thức.

Lần xuất hiện gần đây nhất là vào tháng 4/2025, khi đó một bức ảnh chất lượng cao về chiếc Su-57E với phù hiệu của Không quân Algeria và lớp ngụy trang hai tông màu đặc biệt đã xuất hiện trên truyền thông.

Tiêm kích Su-57D sẽ gia nhập Không quân Algeria?

Tác giả bài viết trên tờ NI lưu ý phiên bản hai chỗ ngồi có thể được sử dụng để huấn luyện phi công. Theo bài báo, Su-57 có khả năng cơ động vượt trội, đòi hỏi phi công phải có kỹ năng cao và sẽ tốt nhất khi được đào tạo trên phiên bản hai chỗ ngồi.

"Bởi vì Algeria có kế hoạch đưa vào sử dụng số lượng đáng kể tiêm kích Su-57, nên có thể họ sẽ cần đến máy bay huấn luyện chuyên dụng", bài báo nói rõ.

Đầu tháng 5/2025, có thông báo về việc nguyên mẫu Su-57D hai chỗ ngồi đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, máy bay này được phát triển một cách độc lập.

Ngoài Algeria, Ấn Độ cũng được nêu tên như một khách hàng tiềm năng của Su-57D, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng Nga phát triển phiên bản này nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng Nam Á, bởi Su-57D thực chất được tạo ra từ dự án liên doanh FGFA mà Ấn Độ cùng với Nga từng hợp tác trong quá khứ.

Theo National Interest
