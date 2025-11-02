Báo Mỹ gọi Poseidon là 'quái vật Frankenstein'

Siêu ngư lôi Poseidon của Nga.

Vũ khí quái vật

Siêu ngư lôi Poseidon của Nga, được thiết kế để di chuyển bí mật dưới nước và phá hủy cơ sở hạ tầng ven biển của đối phương, có phạm vi hoạt động gần như không giới hạn trên đại dương.

"Nó có khả năng vượt đại dương và phạm vi hoạt động gần như không giới hạn, khiến nó trở thành vũ khí quái vật Frankenstein", báo Mỹ dẫn lời chuyên gia Michael B. Petersen.

Ấn phẩm này cho biết Poseidon, giống như tên lửa động cơ hạt nhân Burevestnik, là "siêu vũ khí" của Nga có khả năng đảm bảo sự ngang bằng về quân sự với phương Tây.

Bài báo nhấn mạnh: "Nga giới thiệu Poseidon như một loại vũ khí có thể thay đổi luật chơi và tiêu diệt các mục tiêu trên bờ biển của đối phương".

Thay đổi khái niệm phòng thủ

Việc Nga phát triển vũ khí chiến lược thế hệ tiếp theo – tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon – sẽ thay đổi nhận thức chung về phòng thủ và quốc phòng, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrei Kelin cho biết.

"Đây chắc chắn là một thế hệ vũ khí chiến lược mới. Nó sẽ thay đổi toàn bộ khái niệm về cả phòng thủ và tấn công", ông Kelin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ITV khi bình luận về cuộc thử nghiệm vũ khí mới gần đây của Nga.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng các loại vũ khí mới là phản ứng của Nga trước việc bãi bỏ nền tảng của kiểm soát vũ khí chiến lược - Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) mà người Mỹ đã rút khỏi nhiều năm trước.

"Chúng tôi đã đề xuất với người Mỹ gia hạn các hạn chế và cam kết tại khu vực chiến lược này thêm một năm nữa. Kể từ đó, chúng tôi đã nghe được một số tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn", Kelin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29 tháng 10 tuyên bố Nga đã thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon. Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng đây là thiết bị độc đáo, không có sản phẩm tương tự nào khác trên thế giới. Ông cũng thông báo vào ngày 26 tháng 10 rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik đã hoàn tất.

Ông chủ Điện Kremlin trước đó đã tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược trong một năm sau ngày 5 tháng 2 năm 2026.

Tổng thống Nga giải thích rằng các bước tuân thủ các hạn chế của Hiệp ước New START sẽ có hiệu lực nếu Mỹ đáp lại. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đề xuất New START của ông Putin chỉ là một ý tưởng hay.