Báo Mỹ: Đạn xuyên giáp giúp xe tăng Nga mạnh hơn nhưng nó cũng lấy mạng kíp lái

Xe tăng Nga mạnh mẽ hơn với đạn xuyên giáp mới

Theo tờ The National Interest, urani nghèo (DU) là sản phẩm thừa của quá trình làm giàu urani, là nguyên tố có trọng lượng riêng nặng thứ hai trên thế giới (sau Osmi), nếu sử dụng DU để chế tạo đạn xuyên giáp nó có thể dễ dàng xuyên phá mọi lớp giáp trên các dòng xe chiến đấu chủ lực hiện đại, tốt hơn bất cứ vật liệu nào mà giá thành lại cực thấp.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khoa học lại chỉ ra rằng những quả đạn xuyên giáp được làm bằng urani nghèo khi được bắn sẽ tạo ra bức xạ giống như quả bom neutron thu nhỏ.

Trong các cuộc chiến gần đây ở Trung Đông như Iraq, Afghanistan và Syria, đạn xuyên giáp urani nghèo được Quân đội Mỹ sử dụng khá phổ biến trên những chiếc xe tăng M1 Abrams.

Về cơ bản dù urani được làm nghèo nhưng khi đạn pháo được bắn ra hoặc đầu đạn va chạm với mục tiêu, chúng sẽ phát tán một lượng đáng kể bụi phóng xạ và được đưa vào cơ thể qua các mảnh kim loại hoặc các hạt giống như bụi. Urani nghèo có thể gây nguy hiểm về sức khỏe lâu dài cho con người, nếu hít phải số lượng lớn.

Dù nguy hiểm là vậy nhưng quân đội nhiều nước trên thế giới vẫn khá "trọng dụng" đạn urani nghèo và Nga mới đây cũng bắt đầu trang bị loại đạn này cho các mẫu xe tăng của họ.

Hãng thông tấn TASS dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết, xe tăng T-80BVM (biến thể nâng cấp T-80) của Quân đội Nga sẽ được trang bị đạn xuyên giáp urani nghèo. Cũng theo thông báo này T-80BVM với hệ thống nạp đạn tự động cải tiến sẽ có thể triển khai các mẫu đạn xuyên động năng (APFSDS) 3VM59 Svinets-1 và 3VM60 Svinets-2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM của Quân đội Nga. Ảnh: Vitaly Kuzmin.

Đạn Svinets-1 có lõi cacbua vonfram, trong khi đó Svinets-2 sử dụng urani nghèo. Theo chuyên trang về công nghệ xe tăng Below the Ring của Hà Lan dự báo, Quân đội Nga có thể sẽ sớm đưa đạn xuyên động năng sử dụng urani nghèo vào sản xuất hàng loạt để thay thế các mẫu đạn trước đó.

Ở cự ly 2.000m, đạn Svinets-1 có thể xuyên thủng lớp giáp tương đương 700-740mm thép cán đồng nhất (RHA); trong khi đạn lõi urani nghèo Svinets-2 đủ sức xuyên được lớp giáp tương đương 800-830mm thép cán đồng nhất.

Svinets-2 không phải là loại đạn pháo xuyên giáp đầu tiên của Nga sử dụng urani nghèo làm lõi đạn. Dưới thời Liên Xô, họ đã phát triển đạn xuyên giáp 3VM-32 Mango, được thiết kế cho pháo xe tăng 125mm, cũng dùng lõi urani nghèo nhưng các tính năng của nó kém hẳn hơn so với Svinets-2.

Đạn 3VM60 Svinets-2 giới thiệu dùng cho T-80 nâng cấp.

"So với đạn APFSDS 3VM-32 Mango, với đầu xuyên urani nghèo dài 380mm, hai loại đạn mới Svinets-1/2 có chiều dài thanh xuyên dài hơn khoảng 79% đến 84%, điều này sẽ dẫn đến sức xuyên phá tăng đáng kể", Below the Ring phân tích.

Hiện nay, đạn APFSDS 3BM-32 của Liên Xô khó có thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng tiên tiến như loại được trang bị trên M1 Abrams của Mỹ hay Merkava của Israel.

Đạn 3VM-32 chỉ sử dụng đầu thanh xuyên bằng urani, ngoài ra còn sử dụng lõi bằng 2 thanh vonfram, tương đối ngắn bên trong thân đạn; theo phân tích của Below the Ring, lõi thép xuyên giáp kém hiệu quả hơn kim loại nặng, có mật độ cao như urani.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga có kế hoạch trang bị cho các xe tăng Nga loại đạn urani nghèo thuộc dòng "Svinets". Trong tương lai gần, không chỉ T-80, mà cả xe tăng T-72 và T-90 cũng sẽ được hiện đại hóa và sử dụng loại đạn này.

Đạn urani nghèo con dao hai lưỡi?

Do sức xuyên tuyệt vời của đạn pháo APFSDS, nên nó được ví là "cơn ác mộng" của xe tăng. Hiện nay Mỹ có đạn urani nghèo 120mm cho xe tăng M1 Abrams và đạn 30mm cho cường kích A-10 Thunderbolt II.

Nhưng một điều trớ trêu, đó là xe tăng Abrams của Mỹ lại sử dụng chính urani nghèo để làm lớp giáp bảo vệ để chống lại các loại đạn xuyên động năng.

Lầu Năm Góc cho rằng, hầu hết các loại đạn urani nghèo vẫn an toàn cho người lính. Theo Không quân Mỹ cho biết, khi đạn urani nghèo được bắn ra khỏi nòng hoặc sau khi "nướng chín" xe tăng và bị cháy hoặc nổ, thanh urani nghèo cũng có thể gây ra mối đe dọa phóng xạ, nhưng mức độ cực kỳ thấp, miễn là nó không xâm nhập vào cơ thể con người.

Các loại đạn xuyên giáp M827 sử dụng lõi urani nghèo dùng trên xe tăng M1A1 Abram.

Nếu một người hít phải số lượng lớn các mảnh kim loại hoặc các hạt giống như bụi urani, về lâu dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm trong cơ thể phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm lượng hít hoặc ăn vào, kích thước hạt và khả năng hòa tan của các hạt trong dịch cơ thể.

Tuy nhiên, ngay cả Hội Cựu chiến binh Mỹ cũng thừa nhận rằng urani nghèo gây ra những rủi ro về sức khỏe cho những người lính, chẳng hạn như những người đã tham gia trong Chiến dịch "Bão táp sa mạc", nơi đạn APFSDS với lõi urani nghèo được Quân đội Mỹ sử dụng tương đối nhiều, để tiêu diệt xe tăng Iraq.

Cũng có những ý kiến phản đối cho rằng, urani nghèo gây ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như ở Iraq. Lầu Năm Góc hứa rằng họ sẽ không sử dụng loại đạn này ở Syria, mặc dù sau đó họ thừa nhận rằng, họ đã bắn hàng nghìn viên đạn urani nghèo ở quốc gia Trung Đông này vào năm 2015.

Có một số tổ chức môi trường quốc tế, đang vận động để cấm sử dụng urani nghèo cho mục đích quân sự; tuy nhiên liệu chính phủ Nga cũng như Mỹ, có quan tâm đến những ý kiến như vậy hay không, lại là một vấn đề khác./.