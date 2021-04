Coi 2 ông Zelensky và Saakashvili "là 1 kiểu", ông Putin tính lặp lại Chiến tranh Nam Ossetia ở Ukraine?

Mới đây, tạp chí Foreign Policy (FP) đăng tải bài phân tích của tác giả Amy Mackinnon có tiêu đề: "Is Russia Preparing to Go toWar in Ukraine?" (Có phải Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh với Ukraine).

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều (FP là tạp chí học thuật nghiêm túc, sở hữu nhiều giải National Magazine với các phân tích tổng quát về chính trị, quân sự, kinh tế) trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga, Ukraine, Mỹ và đồng minh, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine?

Việc Quân đội Nga tập trung gần biên giới Ukraine vẫn đang tiếp diễn và ngày càng sâu rộng cùng với việc các quan chức cao cấp của Nga đưa ra các luận điệu kích động trên truyền thông đã khiến phần còn lại của thế giới đặt ra câu hỏi về ý định cuối cùng của Moscow.

Điều tưởng chừng như một cuộc phô trương vũ lực đối với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ đã trở thành một thứ gì đó to lớn hơn nhiều.

Tổ chức phân tích Conflict Intelligence Team (CIT) dẫn nguồn các video được đăng trên Internet cho rằng các đoàn xe quân sự đã đến khu vực từ những vùng đất xa xôi của nước Nga, cụ thể là Siberia.

Các lực lượng Nga đang tạo thành một cụm quân khổng lồ ngay phía nam của thành phố Voronezh của nước này.

Một kịch bản can thiệp quân sự của Nga nhằm vào Ukraine được tổ chức phân tích RUSI đăng tải vào năm 2014.

Voronezh cách biên giới Ukraine 155 dặm (khoảng 250 km), khoảng cách đủ xa để cho rằng giả thuyết một cuộc tổng tấn công diễn ra ngay lập tức dường như khó có thể xảy ra, nhưng đủ gần để "set nerves on edge" (tạm dịch: khiến tình thế căng như dây đàn).

Việc cơ động binh sĩ từ các quân khu phía tây và phía nam cho một cuộc tập trận muộn đã vượt xa dự kiến - theo tiêu chuẩn thông thường của các cuộc tập trận ở Nga.

Kirill Mikhailov, một nhà nghiên cứu của CIT cho rằng, điều vừa khó hiểu vừa gây rắc rối về việc quân Nga tập trung ở Voronezh là "tư thế tấn công" khá rõ ràng của nó.

Khu vực này nằm sát phần biên giới với Ukraine do Kiev kiểm soát, không phải các khu vực do lực lượng thân Nga kiểm soát ở các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Hình minh họa.

Hơn nữa, việc tập trung quân đội đã đi kèm với các thông điệp "diều hâu" từ các quan chức Nga.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, Dmitry Kozak cho rằng: "Nếu Ukraine châm ngòi xung đột ở Donbass và có nguy cơ xảy ra một vụ thảm sát, chúng tôi (Nga) sẽ buộc phải can thiệp".

Theo ông Kozak, "đây sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của Ukraine".

Đồng thời, Nga, quốc gia luôn nói rằng Ukraine là "kẻ xâm lược" với những cảnh báo rằng Kiev đang chuẩn bị thanh lọc sắc tộc nhằm vào người Nga ở Donbass của người Nga, đã nêu rõ khả năng can thiệp quân sự vào Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/4 cho rằng Nga có thể "buộc phải can thiệp" trong trường hợp "thảm họa nhân đạo, giống như Srebrenica" phát sinh - đề cập đến cuộc diệt chủng nhằm vào hơn 8.000 người Hồi giáo Bosnia của lực lượng Serbia vào tháng 7/1995.

Hôm 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra tuyên bố dưới đây trong một sự kiện:

"Tôi thực sự lo ngại về các hành động của Nga ở biên giới Ukraine. Có nhiều lực lượng Nga tập trung vào khu vực biên giới đó hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Nga xâm lược lần đầu năm 2014.

Tổng thống Biden đã rất rõ ràng về điều này. Nếu Nga hành động liều lĩnh, hoặc gây hấn, họ sẽ phải trả giá và sẽ có hậu quả".

Hình minh họa.

"Đòn cân não" của ông Putin đã khiến Phương Tây rối trí?

Giao tranh và những luận điệu gay gắt đã định kỳ bùng phát kể từ sau một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2015 kết thúc cuộc chiến đẫm máu và dẫn đến một bế tắc khó chịu.

Hai khu trục hạm mang tên lửa hành trình USS Donald Cook (DDG-75) và USS Roosevelt (DDG-80) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ mới đây đã đi qua eo biển Gibraltar đến Địa Trung Hải trên hành trình tới Biển Đen để thể hiện sự hỗ trợ cho Ukraine.

Vào năm 2019, khu trục hạm USS Donald Cook từng là tâm điểm chỉ trích của truyền thông Phương Tây khi nó bị một chiếc cường kích Su-24 của Nga áp sát mà không bị phát hiện. Vụ việc diễn ra ngay trên Biển Đen.

Nhưng rõ ràng là các nhà lãnh đạo Phương Tây đang bối rối mặc dù các nhà quan sát lâu năm về cuộc xung đột ở Donbass cho rằng khó có thể xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine.

Andrea Kendall-Taylor, Giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh của tổ chức Center for a New American Security (CNAS), người từng làm việc tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) nhận định:



"Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều cùng đứng ở một điểm giống nhau và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tôi vẫn nghĩ rằng đó là tín hiệu và cần phải được minh chứng nhiều hơn, nhưng rõ ràng không ai sẵn sàng loại bỏ phương án nó (việc Nga tập trung quân) có thể biến thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn (tấn công Ukraine)".

Hình minh họa.

Nếu chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, ông Putin được gì?

Lý do của quyết định tập trung quân Nga gần Ukraine vẫn chưa rõ ràng, nhưng các chuyên gia Phương Tây chỉ ra rằng đó đến từ "các yếu tố trong nước" ở Nga, Ukraine và Mỹ.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đà giảm xuống mức thấp nhất so với mọi thời điểm trước đó. Điện Kremlin vẫn đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19 và vào tháng 1/2021 một loạt ​​các cuộc biểu tình đã diễn ra trên toàn quốc.

Bà Kendall-Taylor lưu ý:

"Điện Kremlin đã triển khai một loạt các bước đi nhằm làm gay gắt hơn thế đối đầu, bao gồm cả sự sỉ nhục gần đây nhằm vào nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell trong chuyến đi tới Moscow và quyết định triệu tập vô thời hạn Đại sứ Nga tại Mỹ để tham vấn.

Có cảm giác như ông Putin đang đánh trống lảng bằng cách chuyển hướng câu chuyện sang 'một nước Nga bị bao vây'".

Những từ như "Thảm khốc, Sự sỉ nhục, Sự vỡ mộng"... đã được các nhà bình luận phương Tây sử dụng để nói về kết quả chuyến thăm của Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Josep Borrell, tới Nga.

Trong cuộc họp báo giữa ông Borrell và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Lavrov được cho là đã "quảng cáo vắc xin Sputnhik V, đề cập tới việc đuổi 3 nhà ngoại giao EU và coi EU là một đối tác không tin cậy…".



Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Josep Borrell và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Nga chỉ coi ông Zelensky là một "Saakashvili khác"?

Ở Ukraine, Tổng thống nước này ông Volodymyr Zelensky đã có đường lối ngày càng cứng rắn, tăng cường chống lại Nga, trừng phạt đồng minh của ông Putin là Viktor Medvedchuk và đóng cửa 3 đài truyền hình do nhà tài phiệt này kiểm soát.

Điều này diễn ra khi tỷ lệ ủng hộ của chính ông đang trên đà giảm sút và khi vị Tổng thống Ukraine đã phải vật lộn để kết thúc chiến tranh.

Moscow có thể đang tin rằng họ có thể kích động Zelensky thực hiện một cú "knee-jerk" (phản xạ gối - phản xạ vô điều kiện khi bị gõ vào đầu gối) ở Donbass.

Điều này sẽ biện minh cho phản ứng của Nga - giống như họ đã làm ở Gruzia vào năm 2008 khi cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili ra lệnh cho quân đội tiến công nhằm tái sáp nhập lãnh thổ ly khai Nam Ossetia.

Ông Mikheil Saakashvili phát biểu trong một phiên họp có mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Nguồn: The Kyiv Post).

Michael Kofman, một nhà nghiên cứu cao cấp tại CNA (tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Virginia, Mỹ) cho biết:

"(Có vẻ như) giới tinh hoa hàng đầu ở Moscow coi Zelensky là cùng một kiểu với Saakashvili. Nhận thức này là không chính xác, và có thể gây hậu quả trong thế giới thực".

Trở ngại duy nhất đối với Moscow là chính quyền mới ở Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden là người "rất quen thuộc" với Ukraine, từng là người dẫn dắt quan điểm của cựu Tổng thống Barack Obama về cuộc xung đột.



Bà Kendall-Taylor nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng có thể có một số lo ngại trong Điện Kremlin rằng với (sự ủng hộ của) chính quyền Biden, ông Zelensky có thể cảm thấy mình có nhiều thời gian hơn để làm những thứ mà Moscow không thích".

Cuối cùng, có lẽ ông Putin đang muốn "chơi lại ván bài" năm 2008 chứ không phải một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine.

Nhà phân tích Taras Kuzio, Giáo sư Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla nhấn mạnh: "Điều mà ông Putin muốn làm không phải là một cuộc xâm lược (Ukraine) mà là lặp lại những gì đã diễn ra ở Gruzia vào năm 2008. Nhưng Zelensky không phải là Saakashvilli".