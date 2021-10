Báo Mỹ: Châu Âu tự "bắn vào chân", bị "trừng phạt" vì quá kiêu ngạo - Nga ung dung hưởng lợi

Báo Forbes (Mỹ) mới đây vừa đăng tải bài bình luận về cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu, trong đó tác giả cho rằng châu Âu đã phải "trả giá" cho sự kiêu ngạo của mình và trở thành "tù nhân" của cuộc khủng hoảng, trong khi Nga đang bán những con "át chủ bài" của mình trên thị trường.

Tác giả của bài viết bình luận: "Châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng thấy. Một số người cho rằng nếu không được giải quyết, cuộc khủng hoảng này có thể tồi tệ như lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập những năm 1970 - gây ra những hậu quả kinh tế, xã hội và chính trị thảm khốc. [...] Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính châu Âu đã tự làm mình bị thương - có thể ông ấy nói đúng".

CHÂU ÂU TỰ BIẾN MÌNH THÀNH "CON TIN"

Cuộc khủng hoảng giá khí đốt tự nhiên và giá dầu thô tăng cao đã buộc châu Âu phải chuyển đổi sang sử dụng than đá gây ô nhiễm, cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của EU. Nhu cầu năng lượng gia tăng sau thời kỳ sinh tồn, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (đợt nắng nóng chưa từng có và mùa đông kéo dài), gián đoạn chuỗi cung ứng và dự trữ toàn cầu và trong khu vực kém đều góp phần gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay của châu Âu.

Cuộc khủng hoảng hiện nay đã phản ánh mối lo ngại của nhiều chuyên gia năng lượng về việc châu Âu vội vàng chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống (khí đốt, than đá và hạt nhân) sang năng lượng tái tạo.

Kế hoạch tổng thể của châu Âu về giảm thiểu carbon đã đẩy các quốc gia thành viên ra khỏi các thỏa thuận mua bán dài hạn và hướng tới các giao dịch ngắn hạn, khiến các công ty năng lượng và những người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Điều này cũng khiến một trong những nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu là Qatar không coi EU là thị trường ưu tiên của họ; thay vào đó, họ hướng tới những khách hàng Đông Nam Á sẵn sàng bỏ tiền.

Trong khi đó, tại châu Á, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng do lũ lụt chưa từng có trên khắp đất nước, gây gián đoạn đến chuỗi cung ứng và cơ hội phục hồi hậu Covid-19. Để bù đắp cho sự thiếu hụt than trong nước, Trung Quốc đã tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu so với năm 2020 - "sẵn sàng mua với bất cứ giá nào", và điều này cũng ảnh hưởng tới châu Âu.

Tác giả bài viết cho rằng trong tình hình khủng hoảng tại châu Âu hiện nay, Nga đang ở vị trí tốt để hưởng lợi. Bên cạnh những lời hứa giúp đỡ châu Âu, Moskva cũng tranh thủ nhấn mạnh sự cần thiết của Nord Stream 2 - đường ống khí đốt bơm trực tiếp từ Nga sang Đức thông qua hệ thống đường ống dưới biển.

Tác giả bài viết bình luận, mặc dù một số nhà sản xuất Đức và các nhà hoạch định chính sách của Nga khẳng định đường ống Nord Stream 2 đem lại lợi ích cho an ninh năng lượng của châu Âu, nhưng thực tế là đường ống này sẽ càng khiến EU phụ thuộc nhiều hơn và dễ tổn thương hơn khi đơn vị chủ quản thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Báo RIA Novosti (Nga) nhận định rằng mặc dù tác giả bài viết đã thừa nhận các dự án của Moskva (bao gồm đường ống Nord Stream 2) có hiệu quả, nhưng bài viết vẫn mang nặng tư tưởng thường thấy trên truyền thông phương Tây: đổ lỗi, cho rằng Nga tác động khiến giá khí đốt tăng cao ở châu Âu.

"Phụ thuộc vào Nga để lấp đầy khoảng trống về nguồn cung năng lượng là một đề xuất mạo hiểm. Nhưng có lẽ Châu Âu sẽ còn thiển cận hơn nữa nếu họ không sẵn lòng hợp tác với Mỹ sâu rộng hơn nữa - ngoài các hợp đồng ngắn hạn. Việc từ chối tham gia vào các thỏa thuận mua bán dài hạn đã khiến châu Âu tụt lại phía sau châu Á với tư cách là khách hàng hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực LNG.

Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chính sách xanh của EU và con bài năng lượng cứng rắn của Nga là chìa khóa. Bài học chính là: Không thể tiến hành chuyển đổi năng lượng (xanh) nếu chưa có đủ năng lực tạo ra các nguồn năng lượng phong phú, đáng tin cậy và hiệu quả về mặt kinh tế", tác giả bài viết kết luận./.