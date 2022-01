Báo Mỹ ấn tượng: Sẽ thật ngốc nghếch nếu không đánh cược vào VinFast!

Không lâu sau màn ra mắt loạt xe điện mới của VinFast tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022, các trang tin tức của Mỹ và thế giới cũng đã mau chóng đưa tin về sự kiện. Một trong những bài viết đáng chú ý tới từ chuyên trang về xe CarBuzz.

Bài viết với tiêu đề VinFast Announces New EVs And The End Of ICE Cars By 2023 (tạm dịch: VinFast ra mắt loạt xe điện mới, dừng xe xăng trước 2023) đã tóm lược một số thông tin quan trọng về VinFast, đồng thời cũng cho thấy quan điểm về các bước tiến của hãng xe Việt.

Dưới đây là bản dịch của bài viết VinFast Announces New EVs And The End Of ICE Cars By 2023 được đăng tải trên chuyên trang CarBuzz.