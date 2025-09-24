Bão mới hình thành ngoài khơi Philippines, dự báo hướng vào Việt Nam

Theo bản tin sáng 24-9 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), Opong - nếu vào biển Đông sẽ là bão số 10 - hiện đã mạnh lên thành "bão nhiệt đới" theo hệ thống cảnh báo bão của nước này.

Sức gió gần tâm bão hiện tối đa khoảng 65 km/giờ (cấp 8 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng) và giật lên tới 80 km/giờ (cấp 9).

Bão Opong đang mạnh dần lên trên vùng biển phía Đông Philippines - Ảnh: WINDY

PAGASA cảnh báo Opong sẽ mang theo gió mạnh, mưa lớn, ảnh hưởng đến khu vực đất liền Philippines từ ngày 25-9.

Cơ quan này dự báo bão Opong sẽ bắt đầu di chuyển về phía Tây Tây Bắc khi tiếp cận khu vực Đông Visayas - Nam Luzon, đổ bộ vào khu vực Bicol vào chiều 26-9 và đi qua vùng đất liền Nam Luzon từ chiều 26 đến sáng 27-9.

Theo bản đồ dự báo của PAGASA, sau đó bão sẽ đi vào biển Đông và hướng vào khu vực miền Trung của Việt Nam.

Dự kiến vào lúc 2 giờ sáng ngày 29-9, tâm bão sẽ nằm giữa đất liền miền Trung Việt Nam và đảo Hải Nam - Trung Quốc.

PAGASA cũng cảnh báo Opong sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cấp "bão nhiệt đới dữ dội" vào tối 25-9, tức sức gió gần tâm bão từ 89-117 km/giờ (cấp 10-11). Không loại trừ khả năng bão còn mạnh thêm sau đó, đặc biệt là sau khi đi qua đất liền Philippines.

Trong một bản tin khác được phát hành song song về siêu bão Ragasa - mà Philippines gọi là Nando, Việt Nam gọi là bão số 9 - PAGASA cho biết Ragasa vẫn giữ nguyên sức mạnh khi hoành hành ở vùng biển Nam Trung Quốc.

Sóng lớn ập vào bờ sông ở đặc khu kinh tế Hồng Kông - Trung Quốc khi bão Ragasa áp sát - Ảnh: AP

Sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 185 km/giờ (cấp 16) gần tâm bão và giật lên tới 230 km/giờ (trên cấp 17).

Ragasa dự kiến đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào chiều hoặc tối 24-9, có thể bắt đầu suy yếu do điều kiện thời tiết ở vùng biển Nam Trung Quốc và ảnh hưởng ma sát ngày càng tăng do đến gần đất liền, tiếp tục suy yếu sau khi đổ bộ.