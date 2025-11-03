Báo Malaysia thừa nhận đội nhà có thể nhận “lệnh cấm vĩnh viễn” từ FIFA

Việc FIFA tiếp tục trì hoãn thời điểm công bố quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia khiến dư luận Malaysia không khỏi lo lắng. Trang Majoriti (Malaysia) chỉ ra nguy cơ đối với đội tuyển Malaysia:

“Cho đến hôm nay, người hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi quyết định của FIFA về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu.

Luật sư đại diện cho LĐBĐ Malaysia trong vụ việc này, Serge Vittoz, trước đó đã tuyên bố rằng quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 30/10. Tuy nhiên, sau khoảng 5 ngày, FIFA vẫn tiếp tục im lặng mà không tiết lộ liệu hình phạt sẽ giữ nguyên, giảm bớt hay tệ hơn là nặng hơn không.

Nếu án phạt của FIFA được giữ nguyên hoặc tăng lên, có khả năng đội tuyển quốc gia Malaysia cũng sẽ bị ảnh hưởng vì 7 cầu thủ nhập tịch bị kết luận chơi cho đội tuyển mà không có giấy tờ hợp lệ”.

LĐBĐ Malaysia đang chờ đợi phán quyết từ FIFA

Majoriti cũng bày tỏ sự lo ngại về một lệnh cấm ngặt nghèo hơn: “FIFA đã công bố kết quả điều tra cho thấy tất cả những cầu thủ nhập tịch có liên quan đều không có quan hệ về mặt gốc gác để nhập tịch Malaysia, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Mặc dù Bộ Nội vụ Malaysia trước đó đã xác nhận tình trạng công dân của 7 cầu thủ, nhưng dựa trên các điều luật và quy định khác nhau, FIFA có thể đưa ra hình phạt thời hạn vĩnh viễn”.

Điều này đồng nghĩa với việc kể cả khi hoàn tất án phạt treo giò 12 tháng như án phạt ban đầu của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano có thể sẽ không còn hi vọng trở lại ĐTQG Malaysia trong tương lai.

Tóm tắt vụ việc Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal. Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo và tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.



