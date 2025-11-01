Báo Malaysia chỉ thẳng lý do chưa có kết quả kháng cáo từ FIFA: Đã có sự nhầm lẫn!

Ban đầu, ngày 30/10 được cho là thời điểm FIFA sẽ đưa ra quyết định về lá đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Tuy nhiên, cả FIFA lẫn LĐBĐ Malaysia vẫn chưa công bố thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc cho đến ngày 1/11.

Trang Metro (Malaysia) đã lý giải nguyên nhân đằng sau: “Đã có sự nhầm lẫn! Trong 2 đêm liền, người hâm mộ bóng đá Malaysia sẵn sàng thức đến tận sáng sớm để chờ đợi quyết định kháng cáo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến vấn đề 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia.

LĐBĐ Malaysia đã có buổi điều trần với FIFA

Thực tế, việc chờ đợi có thể không có kết quả, vì quyết định dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 2 tuần sau khi quá trình điều trần kháng cáo ở cấp ủy ban hoàn tất.

Trên thực tế, trong bất kỳ tài liệu nào do FIFA ban hành, mốc thời gian cho kết quả kháng cáo đều không được nêu rõ.

Ngược lại, mọi sự nhầm lẫn này bắt đầu khi luật sư thể thao quốc tế đại diện cho LĐBĐ Malaysia, Serge Vittoz, tại một cuộc họp báo vào ngày 17/10, đã tuyên bố quyết định kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30/10”.

Quy trình kháng cáo của FIFA

Chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli đã giải thích kỹ hơn về quy trình kháng cáo: “Thực ra, ngày 30 hàng tháng là ngày diễn ra cuộc họp của ủy ban kháng cáo và khi cuộc họp kết thúc, bạn không thể ngay lập tức công bố kết quả một cách đơn thuần.

Đây không phải là một cuộc họp thông thường, mà là cuộc họp cấp cao nhất. Khi đưa ra quyết định, trước tiên cần phải viết ra, hoặc soạn thảo hoặc ghi chép lại.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli

Sau đó là bước xác nhận. Quá trình xác nhận cần được chủ tịch và các thành viên Ủy ban kháng cáo xem xét. Nếu có chi tiết nào cần công bố hoặc thông báo mà có sai sót, họ sẽ sửa chữa. Vì vậy, chỉ khi mọi việc hoàn tất, kết quả cuối cùng mới được công bố”.

Ông Pekan Ramli cũng bình luận về các “bằng chứng” về vụ việc đang được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông: “Phải hiểu rằng, khi đến giai đoạn kháng cáo, sẽ không có bằng chứng mới nào được đưa ra. Ủy ban kháng cáo chỉ xem xét các tài liệu mà họ nắm trong tay và do LĐBĐ Malaysia cung cấp, vậy thôi”.

Theo tờ Sinar Harian (Malaysia), FIFA sẽ công bố quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau.