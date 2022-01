Bạo loạn ở Kazakhstan: Mỹ-NATO "dại dột chọc Gấu Nga, lập tức ăn cú bạt tai của TT Putin"!

Bạo loạn ở Kazakhstan nghiêm trọng hơn Ukraine nhiều

Ukraine chủ yếu ở Maidan và áp lực các nơi đã khiến chính quyền sụp đổ, nhưng ở Kazakstan thì nó có hơn 20 ngàn chiến binh các loại được huấn luyện tốt, được vũ trang tấn công trên toàn quốc, có nơi lực lượng gấp 5 lần lực lượng an ninh Kazakhstan.



Do đó, Kazakhstan có thể so sánh với Syria trong năm 2011 và không sai khi nói cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan 2022 là một Syria 2.0.

Cũng như tại Ukraine, khi Mỹ-NATO chưa kịp nuốt trôi ly rượu sâm banh thì "viên hồng ngọc trên vương miện" đã không còn, Crimea đã nằm trong tay Nga, thì tại Kazakhstan, các đối thủ địa chính trị của Nga tin rằng, khi Moscow phản ứng thì mọi việc tại đây đã rồi, bãi lầy chiến tranh mở ra chờ sẵn cho họ sa chân vào.

Thật đáng tiếc, khi một bên người chơi mà có đẳng cấp thua kém thì dù có chơi bao nhiêu trận thì cũng chỉ có thua.

Khách quan, cho đến hiện nay, Mỹ-Phương Tây tập thể, chưa có một nhà chiến lược địa chính trị nào tầm cỡ như Vladimir Putin do đó trong các cuộc đối đầu địa chính trị, họ thua là dĩ nhiên…

Dại dột chọc Gấu Nga, Mỹ-NATO lập tức ăn cú bạt tai của Moscow

Mỹ-phương Tây thua liên tục… thua trận này đến trận khác dù đã có thay đổi chiến thuật ít nhiều, nhưng đáng tiếc đẳng cấp thì không thay đổi….

Để đánh giá ai thắng, ai thua, hãy lấy kết quả thực tế để kiểm nghiệm mà đừng nghe các loa tuyên truyền…và phải hiểu "chính sách đa vector" là gì, là: "vừa nhận tiền của Nga, vừa trấn áp các lực lượng thân Nga trong nước, để mặc cả giá với người mua là phương Tây tập thể". Belarus, Kazakhstan, Serbia, Armenia đã đang thực hiện chính sách đối ngoại này (1).

Đặc nhiệm Nga làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan.

Đầu tiên là đối đầu địa chính trị tại Belarus. Chúng ta xem mối quan hệ của Nga-Belarus trước cuộc khủng hoảng: Lukashenko thực hiện chính sách "đa vecter" cực kỳ xảo quyệt. Sau khủng hoảng: "đa vecter" tự nhiên biến mất, Belarus-Nga đang hoàn thiện nhà nước liên minh.

Tiếp theo là Armenia. Armenia sau khi Nikol Pashinyan thông qua cuộc cách mạng màu do Mỹ tài trợ đã lên làm Thủ tướng.

Chính sách "đa vector" của Pashinyan thì còn tinh ranh hơn cả ông Lukashenko, thế nhưng sau khi cuộc chiến tranh với Azerbaijan tại Nogorno - Karabakh kết thúc, thì Nga không chỉ có vị trí đứng chân tại Nagorno-Karabakh mà còn đạt được mục tiêu địa chính trị lớn hơn khi Armenia nhận thức được: "Chỉ có Nga mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của Armenia".

Tiếp theo, mới nóng là Kazakhstan. Diễn biến 5 ngày đầu cuộc bạo động như nói đầu bài viết đã mở ra một câu hỏi: Tại sao cơ quan tình báo Nga lại không hề biết gì các trung tâm huấn luyện chiến binh khủng bố trên lãnh thổ Kazakhstan, hơn 20.000 tên chứ không phải ít?

Và Nga có biết gì về cuộc bạo động đảo chính quân sự này của lực lượng khủng bố cực đoan với quốc gia sát Nga không để phá tan từ trứng nước?...

Có, hay không thì chúng ta hãy suy luận…

Thực tế là Nga phản ứng (hành động) đúng thời điểm và gần như tức thời theo một phương thức rất mới mà Mỹ-NATO không ngờ đến là sử dụng lực lượng của CSTO. Một cú vả tuyệt đẹp của "Gấu Nga" giúp dẹp yên bạo loạn ở Kazakhstan.

1. Đúng thời điểm khi chỉ khi Tổng thống - chủ tịch Hội đồng bảo an Kazakhstan, Tokayev tuyên bố công khai yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) mà Kazakhstan là thành viên, thực hiện điều 4 của CSTO, để bảo vệ an ninh Kazakhstan bị đe dọa bởi một cuộc tấn công của lực lượng khủng bố cực đoan cướp chính quyền.

Tổng thống Putin ra đòn chớp nhoáng ở Kazakhstan.

2. NATO vốn không coi CSTO là cái gì, cho đến nay, hình ảnh CSTO dù tồn tại khá lâu nhưng các quốc gia và quân đội của họ vẫn chưa thực hiện một hoạt động quân sự hay gìn giữ hòa bình chung nào. Tình anh em chiến đấu thực sự chỉ được trui rèn trong khói lửa, chứ không phải trên bàn của các hội nghị thượng đỉnh…

Thế nhưng, khi có yêu cầu của thành viên, thì chính ngay Chủ tịch luân phiên CSTO, Thủ tướng Armenia Pashinyan - người được "Maidan" đưa lên, lại "ký lệnh" để lực lượng CSTO đến đàn áp "Maidan Kazakhstan". Thú vị hơn là Belarus cũng gửi lực lượng dù của mình tham gia.

Cái thú vị khi sử dụng CSTO nữa là để điều lực lượng dù của Nga đến Kazakhstan thì Tổng thống Putin không phải xin phép Duma quốc gia Nga, bởi nếu bắt buộc phải thực hiện công đoạn này cũng mất khá thời gian, nhưng may thay, để thực hiện sứ mệnh của CSTO thì cứ tự "xử đẹp" thôi.

Điều này đã tạo điều kiện cho quân Nga đến Kazakhstan nhanh như chớp là vậy.

3. Lực lượng CSTO do Nga chỉ huy đã xuất hiện tức thời… Ba tinh hoa của quân Nga xuất hiện đầu tiên: Lữ đoàn dù Đặc nhiệm số 45, Sư đoàn Dù Ivanovo số 98 và Lữ đoàn Dù độc lập số 31 Ulyanov.

Lưu ý: Một lữ đoàn dù, như Lữ đoàn dù đặc nhiệm số 45, cơ động từ Nga đến Kazakhstan, cùng với một số lượng lớn xe bọc thép BMD-4 và BTR-D cùng nhiều phương tiện quân sự khác nhau… chỉ trong một buổi chiều, thì điều này, về ý nghĩa quân sự, chúng ta bàn đến sau, ở đây chúng ta quan tâm đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga…

Biểu hiện của điều này là gì? Đó là Nga đã theo dõi sát sao tình hình, chuẩn bị kỹ càng các phương án, phổ biến đến từng đơn vị, người lính…đến mức có lệnh là xuất phát.

Và thực tế là đại đội dù thuộc Lữ đoàn dù đặc nhiệm 45 khi hạ cánh xuống sân bay đầu tiên là tác chiến với quân khủng bố ngay… Rõ ràng kế hoạch tác chiến đã được vạch ra tỷ mỷ từ ở nhà…

Nga và các nước CSTO phản ứng thần tốc khiến Mỹ-NATO chưng hửng

Có thể nói, sự cơ động nhanh như chớp của lực lượng dù Nga đến Kazakhstan - một lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, trang bị hiện đại… không chỉ làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân khủng bố cực đoan gần 20.000 tên mà ngay cả châu Âu, rất ít các quốc gia chịu đựng nổi đòn "blitzkrieg" của lực lượng dù này của Nga. Đây là một cú sốc kinh hoàng.

Đây là 3 yếu tố đã khiến cho Mỹ-Anh và Thổ Nhĩ Kỳ thảm bại tại Kazakhstan, Tuy nhiên, có một nhân tố khá quan trọng đó Tổng thống Kazakhstan Tokayev.

Tổng thống Kazakhstan Tokayev rút kinh nghiệm từ Ukraine, ông đã có một mệnh lệnh tuyệt vời: "Lực lượng chống bạo loạn, khủng bố được phép bắn chết bất kỳ tên khủng bố cực đoan nào ngoan cố chống lại, không hạ vũ khí đầu hàng".

Chính mệnh lệnh này đã cởi trói cho lực lượng an ninh, quân đội Kazakhstan và CSTO sử dụng vũ lực không chùn tay.

Và bây giờ tình hình Kazakhstan đã vãn hồi. CSTO sẽ rời đi khi hòa bình tại Kazakhstan được bảo đảm. Tổng thống Tokayev có đủ thời gian để tinh lọc chính quyền, và chắc chắn chính sách "đa vector" sẽ triệt tiêu…

Bây giờ tình hình Belarus, Kazkhstan, Armenia sau các cuộc khủng hoảng đã trở về phe Nga và có thể Kazakhstan - Nga theo mô hình Nga-Belarus. Đối chiếu với (1) ở trên thì Tổng thống Putin không cần một cuộc chiến nào vẫn thắng giòn giã.

Với Ukraine! Năm 2014 Nga quá yếu, nhưng vẫn dám lấy "viên hồng ngọc trên vương miện" - bán đảo Crimea. Giờ đây, hãy chờ sau khi kết quả đàm phán Nga-Mỹ kết thúc thì số phận Ukraine được quyết định. Lực lượng dù của Nga, ngoài Kazakhstan ra thì còn đầy và đang chờ lệnh…

