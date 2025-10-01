Báo Hàn Quốc chê LĐBĐ Malaysia “hèn nhát”, mong chờ tuyển Việt Nam đón tin vui

Vụ lùm xùm nhập tịch của tuyển Malaysia đang thu hút sự quan tâm lớn với truyền thông Hàn Quốc. Chiều 1/10, hãng truyền thông nổi tiếng Chosun (Hàn Quốc) đã đăng một bài bình luận chỉ trích động thái của LĐBĐ Malaysia (FAM). Nhà báo thể thao Ko Seong-hwan đặt tiêu đề: “Bảy người nhập tịch ư? Đó là lỗi của… nhân viên kỹ thuật, khiến HLV Kim Sang-sik phải khóc! Đó thực sự là lời bào chữa hèn nhát”.

Theo quan điểm của Chosun, việc FAM đổ lỗi cho… nhân viên kỹ thuật dẫn tới sai sót về giấy tờ của nhóm cầu thủ nhập tịch, là hành động “hèn nhát” của các quan chức bóng đá Malaysia.

Chosun bình luận: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận sai phạm trong vụ bê bối nhập tịch liên quan đến bảy cầu thủ. Tuy nhiên, FAM vẫn khẳng định vấn đề này hoàn toàn là "lỗi kỹ thuật".

Ủy ban Kỷ luật FIFA trước đó đã phạt FAM vì vi phạm Điều 22 về hành vi làm giả và gian lận trong việc nhập tịch cho Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal Iraurgui và Hector Rebel. Các cầu thủ này cũng bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Đặc biệt, sự nghiệp bóng đá của các cầu thủ đang bị đe dọa nghiêm trọng do án treo giò một năm. Hiện tại, vấn đề quan trọng không phải là liệu họ có thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia hay không. Vụ việc sẽ được chuyển từ Ủy ban Kỷ luật FIFA sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét.

Phía Malaysia đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Tổng thư ký FAM bất ngờ nói rằng sai sót bắt nguồn từ lỗi của nhân viên kỹ thuật. Ông khẳng định đây chỉ là một lỗi hành chính đơn giản, không phải hành vi cố ý làm giả giấy tờ.

Tuy nhiên, giờ đây người ta đã hiểu rằng Malaysia đã đánh bại Việt Nam bằng cách sử dụng cầu thủ "giả nhập tịch". Theo FIFA, một số đội tuyển đã đối đầu với Malaysia đã đặt ra nghi vấn về tư cách của một số cầu thủ, và một cuộc điều tra đã xác nhận việc làm giả giấy tờ…”.

Chosun cho rằng FAM đã đưa ra lời bào chữa "hèn nhát" sau khi chịu án phạt của FIFA.

Theo trang Chosun, án phạt của FIFA với LĐBĐ Malaysia sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bóng đá nước này, cũng như uy tín của FAM trên đấu trường quốc tế.

“Sự cố này cũng đã kìm hãm chính sách nhập tịch quy mô lớn của Malaysia. Trước đó, tờ Metro Malaysia đưa tin FAM đã lên kế hoạch nhập tịch cho tới 37 cầu thủ Argentina lai. Tuy nhiên, giờ đây, thay vì đưa thêm cầu thủ nhập tịch, họ phải lo lắng về tương lai của những cầu thủ hiện tại”.

Vào sáng 1/10, Chosun cũng đăng một bài viết khác đề cập tới việc tuyển Nam Phi bị FIFA xử thua 0-3 vì có cầu thủ được làm giả giấy tờ. Bài viết này bày tỏ hy vọng rằng tuyển Việt Nam sẽ “đảo ngược tình thế” ở vòng loại Asian Cup 2027 nếu được xử thắng ở trận lượt đi gặp Malaysia.

“Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik cũng có thể đang trên đà thăng hạng? Việc Nam Phi thua do gian lận cầu thủ đã giúp Benin giành ngôi đầu bảng B... Liệu thất bại 0-4 trước Malaysia, vốn bị ảnh hưởng bởi thao túng nhập tịch, tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế?” – Chosun viết.

Chosun mong chờ tuyển Việt Nam có thể "đảo ngược tình thế" trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

Được biết, LĐBĐ Malaysia đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục kháng cáo lên FIFA. Sau khi FIFA phúc thẩm về án phạt, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ là cơ quan tiếp theo đưa ra những án phạt khác với FAM cũng như 7 cầu thủ nhập tịch.