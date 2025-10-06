Bão đổ bộ đất liền, mưa lớn còn tiếp tục

Vào 5h sáng nay tâm bão đang trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 6-7.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền vùng núi phía Bắc nước ta, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 16h chiều nay (6/10), tâm vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ).

Dự báo từ sáng đến trưa nay, trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn còn có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) sáng nay gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Hình ảnh vệ tinh chụp bão số 11 lúc 5h sáng nay (5/10).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70- 150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Thủ đô Hà Nội sáng nay có mưa nhỏ, từ trưa chiều nay mưa tăng dần về cường độ. Tổng lượng mưa từ sáng nay đến hết ngày 7/10 khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ hôm nay đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Do mưa lớn xảy ra ở khu vực vừa hứng chịu một đợt mưa rất lớn từ cơn bão Bualoi nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất – hai loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm bởi tính bất ngờ, không thể dự báo. Đây cũng là nguyên nhân gây thiệt mạng nhiều nhất trong cơn bão Bualoi vừa qua.

Ngoài ra, mưa lớn kết hợp với lũ dâng trên các sông có thể gây ngập lụt và chia cắt các khu vực trũng thấp ở miền Bắc và Thanh Hoá, đây cũng là những khu vực vừa hứng chịu mưa lũ do cơn bão Bualoi.