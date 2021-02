Báo cáo mật LHQ hé lộ tình cảnh Triều Tiên: Chương trình hạt nhân "sống khỏe" nhờ dòng tiền không ngờ

Báo cáo LHQ nói Triều Tiên đánh cắp tài sản ảo

Đài CNN (Mỹ) hôm 9/2 đưa tin, tài liệu của LHQ cáo buộc Triều Tiên tiến hành "các hoạt động chống lại các tổ chức tài chính và nơi trao đổi tiền ảo" để mua vũ khí và hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của họ.

Theo báo cáo, một quốc gia giấu tên là thành viên của LHQ tuyên bố rằng tin tặc đã đánh cắp tài sản ảo trị giá 316.4 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 11/2020.

Báo cáo cũng cho rằng Triều Tiên "sản xuất vật liệu phân hạch, duy trì các cơ sở hạt nhân và nâng cấp cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo" trong khi tiếp tục "tìm kiếm vật liệu và công nghệ cho các chương trình này từ nước ngoài".

Triều Tiên trong nhiều năm đã tìm cách phát triển các loại vũ khí hạt nhân mạnh mẽ để ghép nối tên lửa tiên tiến, bất chấp chi phí lớn cho các loại vũ khí này. Thực tế, chương trình này đã khiến cho Bình Nhưỡng bị LHQ cấm tham gia hầu hết hoạt động kinh tế với các nước khác.

Các nhà điều tra của LHQ cho biết một quốc gia giấu tên đánh giá rằng "rất có khả năng" Triều Tiên có thể gắn thiết bị hạt nhân vào một tên lửa đạn đạo ở bất kỳ tầm bắn nào, nhưng vẫn chưa rõ liệu những tên lửa đó có thể xâm nhập thành công bầu khí quyển của Trái đất hay không.

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm chuyên gia của LHQ về Triều Tiên, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi và sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Thông tin chi tiết từ báo cáo, hiện đang được bảo mật, được CNN thu thập thông qua một nguồn tin ngoại giao (ẩn danh) từ Hội đồng Bảo an LHQ.

Báo cáo của Ban Hội thẩm bao gồm thông tin nhận được từ các nước thành viên LHQ, các cơ quan tình báo, giới truyền thông và cả những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Các báo cáo này thường được công bố vào đầu mùa thu và mùa xuân hàng năm.

Không rõ khi nào báo cáo này sẽ được phát hành. Các vụ rò rỉ thông tin trước đây đã khiến Trung Quốc và Nga - các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an - tức giận, dẫn đến sự bế tắc và trì hoãn ngoại giao.

Phái bộ của Triều Tiên tại LHQ chưa lên tiếng về báo cáo kể trên, song CNN cho rằng nội dung trong báo cáo phù hợp với các kế hoạch gần đây do Chủ tịch Kim Jong Un đưa ra. Ông Kim Jong Un phát biểu tháng trước rằng Triều Tiên sẽ nỗ lực phát triển vũ khí mới, tiên tiến cho các chương trình hạt nhân và tên lửa tại nước này, như vũ khí hạt nhân chiến thuật và đầu đạn hiện đại được thiết kế nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa để răn đe Mỹ, bất chấp tiến triển đạt được trong quan hệ giữa ông Kim với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã cố gắng thuyết phục Chủ tịch Triều Tiên từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân thông qua ngoại giao cấp cao, tuy nhiên hai cuộc gặp thưởng đỉnh vào các năm 2018, 2019 chưa thu được kết quả. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2018.

Hiện chưa có tín hiệu rõ ràng về giải pháp của chính quyền tân Tổng thốngJoe Biden về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, dù các trợ lý của ông nói vai trò của các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ rất lớn. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết tuần trước rằng chính quyền đang tiến hành đánh giá lại chính sách và ông sẽ không phát biểu công khai "về quá trình đánh giá này" trước thời hạn.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một sự kiện quân sự của Triều Tiên, ngày 15/1/2021 (Ảnh: AP)

Nguồn thu nhập mới trong khó khăn

Nhóm chuyên gia LHQ nhận thấy rằng các biện pháp kiểm soát biên giới Covid-19 nghiêm ngặt của Triều Tiên đã ảnh hưởng tới nguồn thu ngoại tệ rất cần thiết từ nước ngoài. Bình Nhưỡng vận dụng nhiều cách thức né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế một cách tinh vi, giúp cho nền kinh tế vẫn hoạt động và vượt qua trở ngại.

Than từ trước đến nay là một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Triều Tiên. Báo cáo năm 2019 của Ban Hội thẩm cho thấy Bình Nhưỡng đã thu về 370 triệu USD nhờ xuất khẩu than, nhưng các lô hàng kể từ tháng 7/2020 dường như đã tạm ngưng.

Điều đó có thể là do Triều Tiên đã phong tỏa gần như tất cả các mối quan hệ với thế giới bên ngoài vào năm 2020 để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch Covid-19, bao gồm ngưng lại gần như toàn bộ hoạt động thương mại với Trung Quốc, đối tác kinh tế then chốt của nước này. Mặc dù quyết định đó dường như đã ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, nhưng củng đẩy nền kinh tế Triều Tiên đến khó khăn lớn hơn so với những thập kỷ trước.

Các cơn bão, các lệnh cấm vận và đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Triều Tiên vào năm 2020. Các chuyên gia tin rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục dựa vào lực lượng tin tặc để mang về doanh thu trong thời gian đại dịch do biên giới tiếp tục đóng cửa.

Hợp tác với Iran?

Báo cáo trích dẫn nhiều quốc gia giấu tên tuyên bố rằng Triều Tiên và Iran đã tái hợp tác trong các dự án phát triển tên lửa tầm xa, bao gồm cả việc mua bán các bộ phận quan trọng để phát triển các loại vũ khí này.

Triều Tiên đã bắn thử thành công ba tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào năm 2017 và diễu hành một ICBM mới, khổng lồ tại một sự kiện công khai vào tháng 10/2020.

Việc Iran theo đuổi công nghệ tương tự và kho vũ khí tên lửa đạn đạo hiện tại của nước này là nguồn cơn chính trong các tranh chấp kéo dài của Tehran với các nước láng giềng Ả Rập và Mỹ. Saudi Arabia và các nước Ả Rập vùng Vịnh khác đã kêu gọi kiềm chế vũ khí đạn đạo của Iran, nhưng các nhà lãnh đạo của Tehran nhấn mạnh vấn đề kho vũ khí này không phải chủ đề đàm phán.

Iran phủ nhận việc họ đang hợp tác với Triều Tiên về công nghệ tên lửa. Báo cáo bao gồm bình luận từ Phái bộ LHQ của Iran, trong đó tuyên bố vào tháng 12/2020 rằng Nhóm chuyên gia của LHQ đã bị cung cấp "thông tin sai lệch và dữ liệu bịa đặt để sử dụng trong các cuộc điều tra và phân tích của ủy ban"