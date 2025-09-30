Bão Bualoi tàn phá nhiều quốc gia Đông Nam Á, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Bão Bualoi đã gây ngập lụt tại 17 tỉnh của Thái Lan (Ảnh: The Nation)

Tại Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) cho biết có tới 17 tỉnh chìm trong ngập lụt, ảnh hưởng đến hơn 269.000 người thuộc trên 82.000 hộ gia đình. Ít nhất 7 người thiệt mạng được ghi nhận.

Chính quyền đã phát cảnh báo mưa lớn kéo dài đến hết ngày 30/9, đặc biệt nguy hiểm tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đồi núi. DDPM đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp, huy động thiết bị bơm thoát nước, thuyền cứu hộ, lương thực, thuốc men và hàng cứu trợ để hỗ trợ người dân.

Ít nhất 7 người thiệt mạng được ghi nhận do ngập lụt tại Thái Lan (Ảnh: The Nation)

Trong khi đó, tại Myanmar, mưa lớn từ hoàn lưu bão đã gây lũ quét nghiêm trọng ở vùng Magway, miền Trung đất nước. Lực lượng cứu hỏa địa phương xác nhận 6 người trong một gia đình đã thiệt mạng khi lũ cuốn trôi nhà cửa tại làng Meizalipin, thị trấn Natmauk. Đây được coi là đợt lũ nghiêm trọng nhất mà khu vực này từng hứng chịu trong nhiều năm qua.

Tại Philippines, Bualoi cùng hai cơn bão trước đó là Mirasol và Nando đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), tính đến ngày 28/9, ít nhất 26 người chết, 33 người bị thương và 14 người mất tích. Gần 2,8 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó 163.000 người phải sơ tán khẩn cấp đến hơn 2.600 trung tâm lánh nạn. Hơn 8.900 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 2.000 căn bị phá hủy hoàn toàn. Nông nghiệp Philippines chịu tổn thất vượt 1 triệu Peso, khiến nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh khó khăn.

Cây cối đổ rạp sau khi bão Bualoi đổ bộ vào Philippines (Ảnh: San Jacinto MDRRMO)

Các hình ảnh do quân đội Philippines công bố cho thấy lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Đông Samar - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, hơn 2.600 hành khách cùng nhiều phương tiện vận tải bị mắc kẹt tại các cảng biển do thời tiết xấu.

Ngoài khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cũng chuẩn bị hứng mưa lớn, gió dữ dội từ bão Bualoi. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong những ngày tới, bão Bualoi sẽ tiếp tục gây mưa to và gió giật mạnh tại Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Giới chức Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng, yêu cầu các địa phương chuẩn bị kế hoạch sơ tán khẩn cấp.

Các nhân viên làm nhiệm vụ tại lối vào một khách sạn ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 24/9/2025 (Ảnh: Xinhua)

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão Bualoi là minh chứng rõ ràng cho xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt ở châu Á, đòi hỏi các quốc gia trong khu vực phải tăng cường hợp tác về phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ tái thiết sau bão lũ.