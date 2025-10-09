Báo Anh: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp phần khiến vị thế thống trị thị trường xe máy Việt Nam của Honda lung lay

Tháng 7 vừa qua, Việt Nam đã ban hành quy định cấm xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động trong trung tâm Thủ đô Hà Nội. Quy định này chính thức có hiệu lực vào tháng 7/2026, tức 1 năm kể từ ngày ban hành. Năm 2028, phạm vi cấm xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ được mở rộng hơn.

Dữ liệu của ngành xe cho thấy, doanh số bán xe của Honda tại Việt Nam trong tháng 8 giảm gần 22% so với tháng 7, tương đương mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Khảo sát tháng 9 của công ty nghiên cứu thị trường Asian Plus Inc cho biết, sau khi quy định mới được ban hành, người dân tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam, cho biết họ dự định chuyển sang xe điện cho lần mua xe tiếp theo. Việc chuyển sang xe điện là các biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô Hà Nội, nơi thường xuyên nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường xe máy Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến đạt 6 tỷ USD vào năm 2030. Xe máy chạy xăng hiện đang thống trị thị trường Việt Nam – một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Honda bán được 2,6 triệu xe tại Việt Nam vào năm ngoái, chiếm hơn 80% tổng số xe bán ra.

Tuy nhiên, những thay đổi bước ngoặt đang xảy ra. Trong khảo sát với 200 người, 54% cho biết họ sẽ chọn xe máy điện cho lần mua tiếp theo nhưng chỉ có 24% nói rằng họ sẽ tiếp tục mua xe máy xăng. Tại Hà Nội, tỷ lệ người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ mua xe điện chiếm tới 60%.

Một nửa số người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ cân nhắc mua xe máy Honda trong khi 32% số người khẳng định họ sẽ chọn VinFast, thương hiệu xe điện mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát triển. Con số này có ý nghĩa hơn khi 80% số người tham gia khảo sát cho biết họ đã sở hữu một chiếc xe máy Honda trong khi chỉ có 4% hiện đang sở hữu một chiếc xe điện VinFast.

Kengo Kurokawa, người đứng đầu Asia Plus, cho biết: “Chính sách hỗ trợ, bao gồm cả lộ trình hạn chế xe xăng, các ưu đãi và thông điệp truyền thông đang định hình đáng kể thái độ người tiêu dùng và có thể đẩy nhanh sự chuyển đổi của thị trường hơn so với dự đoán của các nhà sản xuất xe máy truyền thống”.