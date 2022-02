Báo Anh: Nỗ lực ngăn Moscow tấn công Ukraine thất bại - Xe tăng Nga rùng rùng cơ động

Tờ Tấm gương của Anh vừa đăng tải bài viết nhan đề "Countdown to Russia-Ukraine war as tanks move to border and efforts to stop Moscow fail - Đếm ngược chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ khi xe tăng tiến ra biên giời và nỗ lực ngăn Moscow thất bại".



Theo bài viết này, các nỗ lực kéo nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin khỏi bờ vực chiến tranh đã ngày càng khó khăn hơn khi có những báo cáo cho thấy cuộc xung đột quân sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù Nga khẳng định rất kiên quyết rằng sẽ không có ý định tấn công Ukraine, tất cả các cáo buộc của phương Tây đều là "cờ giả" và "sai sự thật", nhưng truyền thông thế giới vẫn liên tiếp có những cáo buộc rằng chiến tranh là không tránh khỏi, bắt đầu đếm ngược giờ nổ súng,... Để có cái nhìn đa chiều, chúng tôi xin lược trích bài viết của tờ Tấm gương.

Nga và Ukraine bên bờ vực chiến tranh

Tổng thống Nga Putin được cho là đã triển khai binh lực quy mô lớn dọc theo biên giới. Mọi nỗ lực để ngăn một cuộc đụng độ quân sự dường như đã trở nên vô vọng khi ông ấy (Tổng thống Putin) cấp tập điều thêm binh sĩ, trực thăng tấn công và xe tăng áp sát chiến tuyến.

Downing Street (Phủ Thủ tướng Anh) đã cảnh báo: "Các thông tin đều dẫn tới khả năng là Nga có thể tấn công vào bất cứ thời điểm nào".

Thậm chí bất chấp việc các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cố gắng ngăn chặn, nhưng hôm qua, chủ Nhật, 13/02/2022, các tướng lĩnh Nga đã điều động một lượng lớn trực thăng tấn công, binh sĩ, xe tăng và pháo binh tới chiến tuyến.

Các cơ quan tình báo Mỹ hiện tin rằng Tổng thống Nga Putin có thể sẽ phát lệnh tấn công sớm hơn so với các dự báo là ngày thứ Tư tới đây.

Thế giới càng lo lắng hơn về nguy cơ Nga tấn công Ukraine khi mà Moscow đã tập hợp một nhóm tác chiến tấn công hải quân có quy mô lớn nhất kể từ trước tới nay tại Biển Đen, sẵn sàng mở một hướng đột kích từ bờ biển phía Nam Ukraine.

30 tàu chiến Nga đã hội quân ở Biển Đen trong cái gọi là "tập trận", bao gồm 13 tàu đổ bộ cỡ lớn, mỗi tàu có khả năng chở 350 binh sĩ hải quân đánh bộ và 10 xe tăng.

Giới chức Ukraine đã phải ban hành lệnh cấm bay trên toàn bộ vùng trời Biển Đen.

Khoảng 126.000 binh sĩ Nga hiện đang áp sát sườn phía Đông Ukrainr, 80.000 binh sĩ Nga và Belarus ở hướng Bắc, và các tàu chiến Nga ở hướng Nam với các lực lượng hải quân đánh bộ và đặc nhiệm, sẵn sàng đột kích.

Xe tăng của Quân đội Ukraine đã lắp đủ phụ kiện chiến đấu. Ảnh: EPN/Newscom / Avalon.

Các nước cộng hòa ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass được cho là đang phố hợp với những đơn vị đặc nhiệm của Moscow dàn quân trên chiến tuyến dài 250 dặm đối đầu với lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.



Các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz Nga với quân số hàng nghìn người đã ém sẵn ở Belarus và dọc theo biên giới Ukraine, trong khi các điệp viên của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga đã có mặt ở ngay trong Ukraine.

Ở Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ben Wallace đã hủy kỳ nghỉ cuối tuần như đã định vì "tình hình xấu đi" ở Ukraine. Trong khi đó, ông Tobias Ellwood, Nghị sĩ của đảng Bảo thủ đã kêu gọi NATO thiết lập một vùng cấm bay ở Ukraine để ngăn Nga tấn công.

Tại Kiev, hôm chủ Nhật, phóng viên của tờ The Mirror đã chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên của sự hiện diện quân sự ở trung tâm thủ đô Ukraine khi các binh sĩ mặc đầy đủ quân phục đi mua sắm vào giờ chót.

Một binh sĩ Ukraine đã giơ tay làm biểu tượng chiến thắng, tỏ ra rất tự tin và quyết tâm cao.

Hiện đang có những mối lo ngại ngày càng tăng về việc có một lượng lớn các nhà hoạt động của Nga cài cắm luồn sâu vào Ukraine dưới những vỏ bọc khác nhau, sẵn sàng tiến hành các vụ tấn công phá hoại.

Kể từ hôm chủ Nhật, Ukraine đã cấm nhập cảnh đối với hầu hết công dân Nga do lo ngại có những điệp viên phá hoại xâm nhập đất nước.

Các báo cáo cho thấy chỉ có các công dân Nga được nhập cảnh với lý do chính đáng là tới dự lễ tang của người họ hàng thân thiết mà thôi.

Rất nhiều nhà ngoại giao Nga đã sử dụng ngôn ngữ ngày càng hiếu chiến, đẩy căng thẳng tăng cao và hầu như không làm gì để ngăn xu hướng một cuộc xung đột quân sự đang đến gần.

Các binh sĩ Quân đội Ukraine với đầy đủ quân phục đi mua sắm vào giờ chót. Ảnh:Andy Commins

Xe tăng, tên lửa Nga rùng rùng cơ động áp sát Ukraine

Học thuyết quân sự mới của Nga được cho là mở đường cho một cuộc tấn công khủng khiếp, có thể nhằm vào các toàn nhà trọng yếu ở Kiev thông qua các cuộc không kích, trước khi xe tăng vượt chiến tuyến tiến vào Ukraine.

Ukraine có thể phải chiến đấu trên cùng lúc 3 mặt trận, từ Belarus ở hướng Bắc, từ Nga ở hướng Đông, và từ bờ biển phía Nam với sự tham gia của lực lượng hải quân Nga.

Nếu các xe tăng Nga vượt biên giới với Belarus, họ có thể bao vậy Kiev nhanh chóng, và tấn công thành phố, các đơn vị phòng thủ dân sự Ukraine đã thề sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Hiện không thể biết được rằng Kiev có thể chống cự được bao lâu nhưng các mũi đột kích quân binh chủng hợp thành với nắm đấm thép là xe tăng có thể khiến thủ đô Ukraine sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Ngày hôm qua, 13/02, nhiều video được công bố cho thấy sự xuất hiện của hàng chục chiến trực thăng tấn công Ka-52 Alligator đời mới, trực thăng vũ trang Mi-24 và trực thăng vận tải đa năng Mi-8 di chuyển tới các địa bàn trọng yếu ở miền Tây Nga, giáp với Ukraine.

Các động thái điều quân nói trên để chuẩn bị cho một cuộc tấn công là rất rõ rệt, sau khi cuộc thảo luận khẩn cấp giữa Mỹ và Nga được cho là đã thất bại.

Các binh sĩ của Moscow được nhìn thấy hành quân cùng các tổ hợp tên lửa phòng không Buk ở khu vực Oryol và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan cũng được nhìn thấy bố trí ở gần đó.

Hôm qua, những máy bay trinh sát RC-135 Rivet của cả Anh và Mỹ đã tuần thám dọc biên giới của Ukraine với Belarus, Nga và trên cả hướng Biển Đen để giám sát, theo dõi các cánh quân của Nga.

Đã có thêm xe tăng của Nga được nhìn thấy tại ga Maslovka thuộc vùng Voronezh, có biên giới với Ukraine và nhiều tiểu đoàn thiết giáp cũng tiến vào vị trí.

Các tổ hợp pháo tự hành Msta-S và xe tăng T-80U thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 trong biên chế Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 đã cơ động. Các xe tăng T-80U của Moscow "cũng được nhìn thấy trên tàu hỏa ở Belgorod và ở Vesela Lopan, thuộc vùng Belgorod, chỉ cách biên giới Ukraine 8 dặm.

CIT nhận định: "Những gì chúng ta thấy trên thực địa không khác gì một hoạt động chuẩn bị tấn công".

Ở vùng Belgorod, tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tiến ra biên giới trong khi lượng lớn trực thăng tấn công của Nga đã được nhìn thấy xuất hiện ở các khu vực Belgorod, Nizhny Novgorod, Tver, Ulyanovsk và Yaroslavl.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố khả năng Nga tấn công Ukraine là "rất cao" và Tổng thống Putin có thể "phát động tấn công vào bất cứ lúc nào".

Hàng chục trực thăng tấn công Nga xuất hiện gần biên giới Ukraine

