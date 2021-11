Băng nhóm giả gái mại dâm, dụ "quý ông" vào khách sạn để cướp tài sản ở TP.HCM

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 vừa triệt phá bắt giữ với Nguyễn Ngọc Tài (SN 1991), Nguyễn Chính Thiêm (SN 1993), Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005, cùng ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, ngụ quận 7) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo điều tra, chiều tối 22/11, Tài giả gái mại dâm đứng ở công viên 23 Tháng 9, quận 1, TP.HCM để mồi chài kiếm khách mua dâm. Lúc này, 1 người đàn ông lại gần Tài nói chuyện và gạ giá cả. Lúc này, đồng bọn của Tài tiếp cận xe máy của người đàn ông tìm cách lấy nhưng do xe khoá cổ.

Tang vật thu giữ.

Tiếp đó, Tài dụ người đàn ông tới khách sạn ở quận 10 để vui vẻ. Khi người đàn ông tắm thì Tài lấy chìa khoá đưa cho đồng bọn lấy xe của ông này rời khỏi khách sạn. Nhóm lấy tài sản mang tới tiệm cầm đồ ở quận 8 cầm chia nhau tiêu xài.

Chiều 26/11, trinh sát Phòng PC02, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1, quận 10, quận 4 phát hiện bắt giữ nhóm Tài ở Công viên 23 Tháng 9 nên bắt giữ. Qua làm việc, nhóm Tài thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Các nghi phạm khai thường giả gái mại dâm nhắm đến khách nước ngoài để trộm cắp tài sản. Do tình hình dịch Covid-19, cả bọn đã chuyển sang dàn cảnh mua bán dâm để lấy tài sản của những người đàn ông ham của lạ.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.