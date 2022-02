"Bắn" tiếng Anh ngày mùng 3 Tết, Chi Pu lại bị chê cười vì lỗi sai cơ bản

Giống như nhiều người trẻ, Chi Pu rất thích dùng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày. Cô thường "chêm" tiếng Anh vào giữa các cuộc hội thoại tiếng Việt hoặc dùng để viết chú thích ảnh trên mạng xã hội.

Mới đây, Chi Pu đăng bức ảnh đầu xuân cùng gia đình. Trông nữ ca sĩ xinh đẹp trong set đồ trắng khoe vòng eo thon và đôi chân dài. Dù giọng ca "Anh ơi ở lại" rất quyến rũ nhưng netizen chỉ chú ý đến dòng chữ cô viết trong bức ảnh.

Chi Pu đặt hashtag #LikeDaughterLikeMother. Có vẻ Chi Pu đang muốn dùng câu thành ngữ tiếng Anh để chỉ con gái có những điểm tương đồng với mẹ. Tuy nhiên, người đẹp lại dùng sai cấu trúc của câu này.

Bức ảnh Chi Pu bị dân tình soi lỗi tiếng Anh.

Thành ngữ đúng là "Like mother, like daughter" hoặc "Like father, like son". Câu này dịch sang nghĩa tiếng Việt là "Mẹ nào con nấy" hoặc "Cha nào con nấy". Tuy nhiên Chi Pu lại viết ngược nên câu của cô dịch ra là "Con nào mẹ nấy".

Lỗi sai tiếng Anh cơ bản lại khiến netizen hoài nghi về khả năng tiếng Anh của Chi Pu, nhất là khi cô vừa trở về từ chuyến du học Mỹ dài 2 tháng. Khán giả bình luận:

- Ý Chi là mẹ Chi đẹp như Chi ấy mà.

- Chipu vẫn chưa rút kinh nghiệm từ lần sai trước hay sao?

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng việc tấn công một người vì họ sai ngoại ngữ là việc làm không nên được hưởng ứng. "Tiếng Anh cũng chỉ là công cụ giao tiếp thôi, sai thì sửa. Mình thấy đáng khen cho Chi vì dù biết bản thân chưa hoàn hảo nhưng Chi vẫn cố gắng từng ngày", một khán giả bày tỏ quan điểm.

Đây không phải lần đầu Chi Pu bị soi lỗi sai tiếng Anh.

Hiện, ca sĩ đã xóa bức ảnh này khỏi trang cá nhân. Trước đó, Chi Pu từng nhiều lần bị khán giả chỉ ra lỗi sai tiếng Anh. Trong bức ảnh dọn nhà đăng hồi tháng 1/2022, Chi Pu viết: "Yes this is me staying home all day cleaning 100 boxs of stuffs. Me getting crazy soon" (Tạm dịch: Đây là tôi ở nhà cả ngày để dọn 100 hộp đồ. Tôi sắp phát điên rồi).

Tuy nhiên, từ "box" khi dùng với số nhiều phải là "boxes". Từ "stuff" là danh từ không đếm được nên không cần thêm đuôi "s" dù dùng ở số ít hay số nhiều. Còn cấu trúc câu "Me getting crazy soon" bị netizen đánh giá là: "Lạ quá, chưa thấy bao giờ".

