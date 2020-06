Bạn hẳn là thiên tài mới nhìn thấy hình ảnh ẩn dưới những đường nét này!

Chúng ta hãy cùng thử sức với hình ảnh ảo giác. Nhìn vào hình ảnh trên, tưởng chừng chỉ toàn đường zig zag đen trắng loằng ngoằng liên tiếp, bạn có thấy hình ảnh ẩn nào không?

Có người sẽ thấy ngay hình ảnh ẩn nhưng cũng có người không thấy và phải nhìn thật kỹ. Bạn có thể đưa hình ra xa hơn hoặc xoay hình 90 độ xem thấy hình gì không.

Chỉ người có chỉ số IQ cao từ trung bình trở lên mới nhìn ra hình ảnh ẩn dưới những đường zig zag. Bạn có nhìn thấy hình gì không?

Nếu bạn đã nhìn ra thì xin chúc mừng bạn! Quả là bạn có chỉ số IQ cao như thiên tài!

Qua những cuộc thử thách, chỉ 1% số người nhìn ra con vật ngay lập tức.

Thực ra ẩn dưới những đường zig zag là một chú gấu trúc. Đây là hình ảnh đáp án cho bạn.

Sở dĩ như vậy vì những người có chỉ số IQ cao có thể nhìn tập trung vào các chi tiết mà dễ dàng bỏ qua các chi tiết ít liên quan hơn.



Nguồn bài và ảnh: Your Tango, My News Feed Now