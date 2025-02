Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa các đội hình AFU trên lãnh thổ vùng Kursk .

Các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) nhằm thực hiện các hành động phản công theo hướng Cherkasskaya Konopelka và Ulanok (vùng Kursk). Tất cả các cuộc tấn công của AFU đều bị đẩy lùi.

Trong quá trình tấn công, quân đội Nga đã gây thiệt hại cho các đội hình của 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Gogolevka, Goncharovka, Lebedevka, Malaya Loknya, Mirny, Nikolayevka, Nikolsky, Novaya Sorochina và Sverdlikovo. Hai cuộc phản công do các đơn vị AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Các lực lượng Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kazachya Loknya, Pervy Knyazhy, Kositsa, Kurilovka, Loknya, Martynovka, Makhnovka, Melovoy… ở vùng Sumy.

Trong ngày, tổn thất của AFU ở vùng Kursk là hơn 370 binh sĩ, 11 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép, 38 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới, 3 khẩu pháo, 3 súng cối, 1 bệ phóng MLRS, 1 hệ thống tên lửa phòng không Tunguska, 3 xe phản chướng ngại vật, 1 phương tiện phóng cầu, 3 sở chỉ huy UAV và 1 kho đạn.

Ngoài ra, trong quá trình đẩy lùi các hoạt động phản công của AFU theo hướng Cherkasskaya Konopelka và Ulanok, AFU mất hơn 200 quân, 8 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 30 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe chống chướng ngại vật, 1 xe phóng cầu và các xe khác.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 07/2/2025. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ ngày 1-7/2.

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 8 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV, nhắm vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và điện hỗ trợ cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ngoài ra, quân đội Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, cơ sở lắp ráp, lưu trữ và chuẩn bị cho các UAV tấn công, cơ sở đào tạo người điều khiển UAV và chuyên gia tác chiến điện tử, kho đạn dược và nhiên liệu của AFU, các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình AFU.

Theo hướng Kharkov , quân đội Nga đã gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine

Trong tuần, tại khu vực do Tập đoàn quân Sever chịu trách nhiệm, quân AFU đã thiệt hại hơn 2.020 quân, 21 xe tăng và 161 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, 132 xe cơ giới, 35 khẩu pháo dã chiến và 5 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk , các đơn vị của Tập đoàn quân Zapad đã kiểm soát Novomlynsk (khu vực Kharkov).

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào nhân lực và thiết bị của 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 1.835 quân, 2 xe tăng và 19 xe chiến đấu bọc thép, gồm 8 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, 71 xe cơ giới, 32 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 12 khẩu do các nước NATO sản xuất, 11 trạm tác chiến điện tử và 20 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 07/2/2025, hướng Kupyansk-Svatove. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ tấn công 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn cơ động đường không của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Trong tuần qua ở hướng trên, Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 1.510 quân, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 26 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến, gồm 7 khẩu do phương Tây sản xuất. Ngoài ra, 16 kho đạn dã chiến và 4 trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , các đơn vị từ Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và kiểm soát Krymskoye, Baranovka và Druzhba (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Quân đội Nga đã tấn công vào 2 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 7 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn cơ động trên không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 3.720 quân, 4 xe tăng, gồm 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 29 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất cũng như 1 xe bọc thép chở quân Viking do Thụy Điển sản xuất.

Ngoài ra, 44 xe cơ giới và 34 khẩu pháo dã chiến của Ukraine đã bị phá hủy, gồm 3 khẩu pháo do phương Tây sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk , các đơn vị từ Tập đoàn quân Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Họ gây thiệt hại hỏa lực cho 1 lữ đoàn xe tăng, 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không, 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 955 quân, 3 xe tăng, gồm 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 19 xe bọc thép chiến đấu, 14 xe cơ giới và 31 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 7 khẩu do các nước NATO sản xuất. Hai trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga tấn công nhân lực và khí tài của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 1 lữ đoàn Vệ binh quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 395 quân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 37 xe cơ giới và 8 khẩu pháo dã chiến. Sáu trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Không quân chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-27 của Không quân Ukraine trong trận không chiến.

Trong tuần qua, các cơ sở phòng không đã bắn 1 một tên lửa tầm xa dẫn đường Neptune, 6 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 41 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 630 UAV Ukraine.

Trong tuần qua, 19 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/2, phía Nga mất thêm: 1.340 quân, 10 xe tăng, 18 xe chiến đấu bọc thép, 32 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 116 UAV, 96 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.