Bàn giao đến tay khách Việt chưa được 1 tuần, mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?

Theo tờ Autocar, VinFast đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thiết kế cho một mẫu SUV 7 chỗ mới tại Ấn Độ, động thái diễn ra trong bối cảnh hãng chuẩn bị ra mắt hai mẫu SUV VF 7 và VF 6 tại thị trường này.

Mẫu xe ba hàng ghế nói trên chính là VinFast Limo Green - vừa được bàn giao đến tay những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 5/8. Với thiết kế rộng rãi, hướng tới phục vụ vận tải hành khách, Limo Green được đánh giá là bước đi chiến lược của VinFast nhằm thâm nhập sâu vào mảng dịch vụ di chuyển xanh.

Việc đăng ký bảo hộ thiết kế tại Ấn Độ cho thấy hãng xe Việt Nam nhiều khả năng đang cân nhắc áp dụng mô hình kinh doanh tương tự tại đây, nơi thị trường taxi điện đang phát triển mạnh mẽ. Trong khi VF 6 và VF 7 sẽ tiếp cận nhóm khách hàng cá nhân, một mẫu SUV điện 7 chỗ dành riêng cho dịch vụ vận tải có thể giúp VinFast nhanh chóng mở rộng hiện diện và doanh số tại quốc gia hơn 1,45 tỷ dân này.

Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ đầu tiên do VinFast sản xuất, được giới thiệu chính thức hồi đầu năm 2025. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chở đông người hoặc hành lý lớn, như taxi dịch vụ hoặc gia đình.

Về trang bị, xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin LFP dung lượng khả dụng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 80 kW, sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.

Xe có giá niêm yết tại Việt Nam là 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Nếu áp dụng mức giá tương tự cho thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với BYD eMAX 7, Kia Carens Clavis EV và Mahindra XEV 7e sắp ra mắt.

Đầu tháng 8 vừa qua, VinFast đã có động thái lớn khi chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) trị giá 500 triệu USD tại Khu công nghiệp SIPCOT ở thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Lễ khánh thành được diễn ra chỉ hơn 1 năm sau lễ động thổ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.

VinFast Tamil Nadu là nhà máy thứ 3 chính thức đi vào hoạt động và cũng là dự án thứ 5 trong chuỗi các nhà máy toàn cầu của VinFast. Đây cũng là cơ sở đầu tiên được khánh thành ở bên ngoài Việt Nam, minh chứng cho tầm nhìn mở rộng toàn cầu và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của một thương hiệu Việt.

Nhà máy có tổng diện tích 160 ha, được đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế với mức độ tự động hóa cao và công nghệ hiện đại. Tổ hợp bao gồm nhiều phân xưởng như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, trung tâm Kiểm định chất lượng và kho Logistics. Dự án còn quy hoạch cụm nhà máy phụ trợ dành cho các nhà thầu địa phương, với kế hoạch mở rộng trong những năm tới.

Khi vận hành toàn công suất, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho 3.000-3.500 lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong hệ sinh thái cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại bang Tamil Nadu, đưa khu vực này trở thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ.



